LG präsentiert OLED-Monstrum auf der IFA 2022 – dann kommt er raus

Anzeige

97 Zoll! LG will Marktführerposition im Premium-TV-Segment durch umfangreiches Angebot an OLED-Großbildfernsehern festigen.

Anzeige

LG Electronics (LG) stellt mit dem 97-Zoll-OLED evo TV G2 den weltweit größten OLED-Fernseher auf der diesjährigen IFA vor. Mit dieser Neueinführung umfasst die Produktpalette des Unternehmens im Jahr 2022 OLED TVs in den Zollgrößen 42, 48, 55, 65, 77, 83, 88 und nun sogar auch 97 Zoll.

LG-OLED-Produktpalette reicht nun von 42 bis 97 Zoll

LG OLED ist seit neun Jahren in Folge unangefochtener Spitzenreiter auf dem globalen Markt für Premium-Fernseher1. OLED-Fernseher zeichnen sich durch ihre selbstleuchtenden Pixel aus, die einzeln ein- und ausgeschaltet werden können. Diese ermöglichen perfekte Schwarztöne, unglaublich natürliche Farben und unendliche Kontraste.

Lesen Sie bei Interesse ebenfalls den DIGITAL FERNSEHEN-Artikel „OLED-TVs im Trend: Umsatz jetzt im Milliardenbereich“.

Einem aktuellen Marktforschungsbericht zufolge werden OLED-Fernseher in diesem Jahr 55 Prozent und bis 2023 66 Prozent des europäischen Premium-TV-Marktes ausmachen. Der Bericht prognostiziert außerdem, dass im Jahr 2022 weltweit etwa 14,9 Millionen und im kommenden Jahr sogar rund 17,1 Millionen TV-Geräte mit einer Bildschirmdiagonale von mehr als 70 Zoll ausgeliefert werden. Mit seinem wachsenden Portfolio an OLED-Fernsehern mit großen und ultragroßen Bildschirmdiagonalen hat sich LG gut positioniert, um seine Dominanz im Premium-TV-Segment in Europa und weltweit zu festigen.

97-Zoll OLED evo TV G2 soll der Star der IFA 2022 werden

Der 97-Zoll LG OLED evo TV G2 zählt nach eigenen Angaben zu den Stars von LG auf der IFA 2022. Das Modell verfügt über die LG OLED evo-Technologie, den α (Alpha) 9 Gen5 AI-Prozessor und fortschrittliche Bildalgorithmen, um naturgetreue Bilder und ein beeindruckendes Kinoerlebnis zu liefern. Dank des wandbündigen Gallery Designs wertet er zudem jedes Heimkino durch eine nahtlose Integration in die Umgebung auf.

Besucher der IFA 2022 (2. bis 6. September) können alle aktuellen Flaggschiff-Fernseher von LG, einschließlich des 97“ LG OLED evo TV G2, in Halle 18 erleben.

Der 97-Zoll OLED TV wird in Deutschland voraussichtlich ab Jahresende verfügbar sein.

Quelle: LG Electronics

Hinweis: Bei den Verlinkungen unter dem Artikel handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das jedoch keinerlei Auswirkung.

Bildquelle: df-lg-oled-92-inch: LG Electronics