MagentaTV-Tarife, Team und Studio zur WM 2022

Tarife, Titel und Emotionen: Die Deutsche Telekom zeigt ab dem 20. November die FIFA WM 2022 live bei MagentaTV. Heute hat das Unternehmen in Berlin das WM-Team und das Programm zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft vorgestellt. Mit dabei sind unter anderem WM-Moderator Johannes B. Kerner, das Expertenteam Michael Ballack und Tabea Kemme sowie Fußball-Kommentator Wolff Fuss. Neben dem WM-Personal präsentierte die Telekom weitere Details zur Berichterstattung:

Auf drei Kanälen wird es bei MagentaTV täglich bis zu 14 Stunden Programm geben sowie bei Parallelspielen eine Konferenz. (DF-Bericht vom Tag)

Alle Spiele der WM werden über die MagentaTV-Empfangsgeräte der Telekom auch in UHD zu sehen sein. (DF-Bericht hierzu)

Im Rahmen des Presse-Events informierte die Deutsche Telekom auch über zur WM 2022 passende Tarif-Optionen. So wird es Einstiegsangebot ab 10 Euro bei monatlicher Kündbarkeit geben. Bei allen Tarifen mit 24 Monaten Laufzeit entfällt der TV-Aufpreis für sechs Monate. Im Vorfeld der Weltmeisterschaft soll es zudem noch weitere Hardware-Angebote geben, die jedoch noch nicht näher benannt wurden. Auf dieser Seite informiert die Telekom über ihre (MagentaTV-)Tarife.

MagentaTV-Tarife: Spezielle Angebote zur WM 2022

Für die WM hat MagentaTV ein prominent besetztes Team zusammengestellt: Johannes B. Kerner wird erneut die Rolle des Gastgebers übernehmen und an den Spieltagen live aus dem Studio in Ismaning moderieren. An seiner Seite kommt der ehemalige DFB-Kapitän Michael Ballack als Experte zum Einsatz. Weitere Moderatorinnen sind Anett Sattler, Sascha Bandermann und Anna Kraft. Zum Experten-Team gehören daneben unter anderem die ehemalige Nationalspielerin Tabea Kemme, Hertha BSC-Geschäftsführer Fredi Bobic, der zweimalige Champions League-Sieger Javi Martinez, Bundesliga-Profi Lars Stindl, Vize-Weltmeister und Südamerika-Experte Martin Demichelis und als Schiedsrichterexperte Patrick Ittrich. Die Taktik-Analysen präsentiert Jan Henkel gemeinsam mit dem ehemaligen Bundesligatrainer Manuel Baum und Tobias Schweinsteiger. Zusätzlich als Social Media Host im Studio ist der TikToker Paul Fischer (@paulomuc).

Waren beim Presse-Event in Berlin diesen Mittwoch zugegen: (v.l.) Johannes B. Kerner, TV-Chef Arnim Butzen, Anett Sattler, Tabea Kempe, Michael Ballack und Wolf-Christoph Fuss. © DTAG

Das WM-Team: Überraschungskandidat Javi Martinez

Neben Wolff Fuss werden Marco Hagemann, Jan Platte, Jonas Friedrich, Markus Höhner, Christina Rann, Christian Straßburger, Benni Zander und Alexander Klich die Spiele kommentieren. Vor Ort in Katar sorgt Anna Sara Lange als Field-Reporterin für hautnahe Eindrücke direkt vom Spielfeld-Rand, Lisa Ramuschkat greift Fan-Themen sowie kulturelle Themen auf und Thomas Wagner berichtet aus dem DFB-Quartier. Insgesamt umfasst das Rahmenprogramm bis zu 14 Stunden tägliche Live-Berichterstattung. Den Abschluss eines Sendetages bildet das Format „Nachspielzeit“, in dem Ruth Hofmann und Jonas Hummels in der Studio Lounge gemeinsam mit Gästen auf den WM Tag blicken.

Studio mit 33 Meter LED-Wall

Ein innovatives Element bei der Berichterstattung von MagentaTV bildet das hybride Studio. Hier werden reale Setarchitektur und physikalische Medienbespielungen mit einer digital erzeugten, virtuellen Erweiterung („Augmented Reality“) auf 360 Grad kombiniert. Herzstück des Sets ist eine 33 Meter breite geschwungene LED-Wall, das Zusammenspiel von virtuellen und realen Elementen realisieren vier Kameras in Echtzeit.

MagentaTV zeigt als einziger Anbieter in Deutschland alle 64 Spiele der WM. 16 Spiele davon laufen ausschließlich im TV-Angebot der Telekom.

Mit Material der Deutschen Telekom

