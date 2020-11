MagentaTV und RTL haben Großes vor

Anzeige

Es steht eine große Enthüllung bevor: Die Telekom und RTL kündigen einen gemeinsamen Medien-Talk an. Was könnte dahinter stecken?

„Die Mediengruppe RTL Deutschland und die Telekom Deutschland wollen MEHR!“, so lautet die Ankündigung für eine Präsentation Anfang nächster Woche. Ansonsten halten sich die Partner bislang noch vornehmlich zurück.

Der Fakt, dass der CEO der Mediengruppe RTL Deutschland, Bernd Reichart, und Michael Hagspihl, Mitglied der Geschäftsführung der Telekom Deutschland und verantwortlich für das Privatkundengeschäft, durch die Veranstaltung führen werden, sollte hellhörig machen. Außerdem werden der Geschäftsführer Inhalte & Marken der Mediengruppe RTL Deutschland, Stephan Schäfer, sowie Michael Schuld, verantwortlich für das TV-Geschäft der Deutschen Telekom, als Teilnehmer des Talks angekündigt – allesamt also hohe Pferde in ihren jeweiligen Ställen.

Um was es dabei genau gehen wird, darüber lässt sich noch munter spekulieren. Es wäre in jedem Fall nicht abwegig, zu vermuten, dass es eine – wie auch immer geartete – Kooperation im TV-Bereich verkündet wird. Ob diese nun zum Beispiel so aussehen würde wie bei der Integration von ARD Plus und ZDF select vor ziemlich genau zwei Jahren (DIGITAL FERNSEHEN berichtete), muss noch bis Dienstag dahin gestellt bleiben. Dann wird näheres zu den Plänen beider Parteien verraten und das Geheimnis schlussendlich gelüftet.

DF wird zeitnah vom Medien-Talk der Mediengruppe RTL und der Telekom berichten.