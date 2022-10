Netflix: Deutscher Serien-Thron wackelt

Anzeige

Fast vier Wochen nach ihrer Veröffentlichung steht die deutsche Produktion „Die Kaiserin“ in den weltweiten Netflix-Top-10 der nicht-englischsprachigen Serien immer noch auf Platz vier. Gleich dahinter liegt die deutsche Serie „Barbaren“ (Staffel 2), von der nach ihrer Veröffentlichung (21. Oktober) aber lediglich drei Tage in die Wochenauswertung des Streamingdienstes eingingen (17. Oktober bis 23. Oktober).

„Barbaren II“ steht demnach derzeit in 38 Ländern in den Top Ten der Serien (Kategorie „TV“), „Die Kaiserin“ in 30 Ländern. In ihren ersten zwei Wochen hatte „Die Kaiserin“ auf Platz eins gestanden (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Zusammengezählt wurde die Serie laut Netflix in 25 Tagen schon fast 150 Millionen Stunden gestreamt.

Deutsche Netflix-Serien: „Die Kaiserin“ thront über die dem Rest – noch!

Folgt man der Rechnung „Gesamtzahl der gestreamten Stunden geteilt durch die Laufzeit der Serie“, lief „Die Kaiserin“ innerhalb von 25 Tagen schon in ungefähr 26,3 Millionen Haushalten weltweit. In dem Sechsteiler von Katharina Eyssen geht es um die österreichische Kaiserin Elisabeth. Die aus Bayern stammende Sisi (Devrim Lingnau) erlebt 1854 erste Monate am intriganten Wiener Hof ihres Mannes Franz (Philip Froissant). Gedreht wurde in Franken sowie im Studio Babelsberg in Potsdam.

Nicht die römischen Legionen, sondern „Barbaren“ sind bei Netflix aktuell auf dem Vormarsch. © Netflix

„Barbaren II“ kann noch aufholen

Die deutsche Historien-Fernsehserie „Babaren“ (ebenfalls sechs Folgen (pro Staffel)) dreht sich um die germanischen Völker und deren Krieg mit dem römischen Imperium. Die Action- und Abenteuerserie stammt von Arne Nolting, Jan Martin Scharf und Andreas Heckmann. Schon bei der nächsten Wochenauswertung könnten die „Barbaren“ am Thron der „Kaiserin“ rütteln.

Der nächste Kandidat steht schon in den Startlöchern

„1899“ von Machern von „Dark“ kommt im November heraus. © Rasmus Voss; Bildquelle Netflix

Doch Obacht: Im November kommt ja schon die nächste deutsche Serie auf die Binge-Watching-Gemeinde zu: „1899“ von den Machern von „Dark“ gehört zu den November-Highlights bei Netflix. Der genaue Starttermin und weitere Neustarts finden sich in der Übersicht vom Donnerstag. (dpa/bey)

