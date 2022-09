Neue HD+ Kampagne setzt auf Horst Schlämmer als Testimonial

Anzeige

„Sei doch kein Horst!“: Nach knapp achtjähriger TV-Abstinenz kehrt Horst Schlämmer mit den neuen TV-Spots von HD+ zurück auf die Bildschirme. Er löst damit Friedrich Lichtenstein als Gesicht der Werbe-Kampagne ab.

Horst Schlämmer ist noch immer ganz der Alte – dickbäuchig, Trenchcoat-tragend und nach wie vor keine Spur von Selbstzweifeln. Fans des Kanzlerkandidaten der HSP („Horst-Schlämmer-Partei“) sowie stellvertretenden Chefredakteurs des „Grevenbroicher Tagblatt“ kommen jetzt voll auf ihre Kosten. Denn in den neuen Spots von HD+ spricht Horst Schlämmer, eine der Kultfiguren des Star-Entertainers Hape Kerkeling, das aus, was andere zwar oft denken, es aber lieber für sich behalten.

Der Hauptclip der neuen HD+-Kampagne mit Horst Schlämmer

Horst Schlämmer wird im Haupt-Spot der neuen Kampagne stolzer Besitzer eines neuen Fernsehers. Die Freude ist groß: „HD, isch komme!“ Sein Problem: Kein HD-Bild. Im Gegenteil: alles unscharf, sogar mit Brille.

Dem Elektrofachhändler, der das Gerät aufgestellt hat, ruft er daher hinterher: „Hömma. Dat Ding ist kaputt …“. Und auch der Nachbar, dem er das Gerät in einem der weiteren Produkt-Spots stolz vorführt, ist irritiert: „Horst, das Bild ist ja total unscharf.“ Worauf Horst mit seinem typischen Lachen und Grunzen antwortet: „Ich dachte schon, ich hab einen zu viel intus.“

Mehrere Spots – eine Aussage: „Sei kein Horst“

Horst erinnert sich an die HD+ TV-App und aktiviert sie auf seinem Fernseher. Stolz kann er verkünden: „Isch hab scharf. Weisse Bescheid.“ Durch die Aktivierung der App sehen Zuschauer:innen die privaten Fernsehsender in HD- und teilweise sogar UHD-Qualität. Zudem erhalten sie Zugang zur HD+ Komfort-Funktion: Sie bietet unter anderem den Neustart bereits angelaufener Sendungen sowie die Suche nach und das direkte Abspielen von Lieblingssendungen in Medientheken und im Live-Programm.

Wer sein Programm über Satellit empfängt, kann HD+ sechs Monate kostenlos testen. Mit der Zubuchoption HD+ ToGo können Zuschauer zudem die Vorzüge von HD+ auch mobil auf dem Smartphone oder Tablet nutzen.

