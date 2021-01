Neue Studie: Mehrheit nutzt Piraterie-Inhalte und gefährdet sich unbewusst

Anzeige

64 Prozent der Deutschen gefährden sich sowie ihre neuen Geräte unbewusst durch Piraterie. Das ergab eine neue Studie.

Zwei Drittel der Deutschen, nämlich 64 Prozent, sind sich der verdeckten Gefahren von Piraterie nicht bewusst. Das ergab eine neue Studie, die von Fact, der führenden Organisation für den Schutz geistigen Eigentums, in Auftrag gegeben wurde.

Die Studie, für die Opinium im Januar 1.000 deutsche Verbraucher befragt hat, untersuchte die Einstellung zu Piraterie. Dabei kam heraus, dass sich die Menschen verstärkt dem Fernsehen und den Streaming zuwenden, um sich zu beschäftigen. Nicht zuletzt habe das mit den derzeitigen Einschränkungen zu tun. So hat circa ein Drittel der Deutschen über die Weihnachtsfeiertage Geräte gekauft oder erhalten, um Filme, TV- und Sportsendungen anzuschauen.

Illegales Streaming

Und trotz des an sich hohen Bewusstseins bezüglich Piraterie und Illegalität bei 68 Prozent der Befragten, waren sich die meisten Verbraucher allerdings der Gefahren nicht bewusst. Die Hälfte hatte sich dazu verleiten lassen, ihre neuen Geräte für einen kostenlosen Zugriff auf Inhalte wie Sport oder Filme, die eigentlich kostenpflichtige Premium-Inhalte sind, zu nutzen. So hatten sie sich und ihre Geräte unwissentlich den Risiken von Piraterie ausgesetzt.

Nachdem sie bezüglich der erheblichen Gefahren gewarnt wurden, gaben die Verbraucher an, dass das ihre Wahrnehmung hinsichtlich Piraterie geändert habe. Zu den Gefahren zählen beispielsweise Betrug, Identitätsdiebstahl, Schadsoftware sowie der Bezug zu kriminellen Banden. 51 Prozent gaben an, dass sie Freunden und Familie von nun an davon abraten würden.

Piraterie als reale Gefahr

Kieron Sharp, CEO von Fact: „Auch wenn es ermutigend ist zu sehen, dass sich viele Menschen bewusst sind, dass Piraterie illegal ist, so scheinen die Verbraucher die damit verbundenen tatsächlichen Risiken noch nicht richtig verstanden zu haben. Und damit gefährden sie sich unbewusst. Identitätsdiebstahl, Betrug, Schadsoftware und Viren als Resultat von Piraterie sind mehr als nur real.“

Fact ist die führende Organisation in Großbritannien, die sich dem Schutz geistigen Eigentums verschrieben hat. So ist die Arbeit der Organisation für die gesamte Unterhaltungsbranche relevant. Beispielsweise unterstützt auch Sky deren Arbeit. Sollen deren zahlende Kunden und Inhalte doch geschützt werden.