Neue Samsung Aktion für TVs und Soundbars gestartet

Die Samsung „SuperDea!s“ gehen in die nächste Runde – und mit ihnen die Möglichkeit, beim Kauf ausgewählter Neo QLED-, Lifestyle-TVs oder Soundbars Geld zu sparen oder wahlweise eine Zugabe zu erhalten.

Wer sich im Aktionszeitraum vom 1. bis 21. November 2021 für eines der Aktionsgeräte entscheidet, erhält je nach Modell entweder einen Teil des Kaufpreises zurück oder ein Galaxy-Smartphone, BudsLive oder eine Soundbar als Zugabe dazu. Das kündigte Samsung zum Wochenbeginn an. Und damit nicht genug: Die Aktion lässt sich laut Anbieter auch mit der „TV-Helden Cashback”-Aktion von Samsung kombinieren.

Kombination mit „TV-Helden Cashback”-Aktion möglich

Während der gesamten Laufzeit der Samsung „SuperDea!s“ im November können Käufer laut des Unternehmens parallel profitieren, wenn sie sich bei den „SuperDea!s“ für ein Gerät entscheiden, das ebenfalls ein Aktionsgerät bei der „TV-Helden Cashback”-Aktion (noch bis 05.12.) von Samsung ist. Dadurch bietet sich den Kunden die Möglichkeit, entweder zwei Cashback-Prämien zu erhalten oder sich bei Wahl der Gratiszugabe bei der Aktion noch die Geldprämie der „TV-Helden Cashback”-Aktion dazu zu sichern. Kauft ein Kunde im Rahmen der Samsung „SuperDea!s“ November beispielsweise einen QN90A in 98 Zoll, kann er zwischen einem Galaxy S21 Ultra 5G als Zugabe oder einem Cashback von 1000 Euro wählen und erhält zusätzlich die Prämie der „TV-Helden Cashback”-Aktion in Höhe von 750 Euro. So wäre bei der Wahl des Cashbacks bei den „SuperDea!s“ in Kombination mit der „TV-Helden Cashback“-Aktion in dem Beispiel 1.750 Euro Gesamtprämie möglich.

Als Aktionsgeräte können Kunden aus insgesamt 13 unterschiedlichen TV-Modellen aus dem Neo QLED- und Lifestyle-Bereich in unterschiedlichen Größen wählen sowie aus insgesamt acht unterschiedlichen Q-, S- und Lifestyle-Soundbars wählen. Neben neun Neo QLED-Modellen umfasst das Aktionsportfolio auch die Lifestyle-TVs The Frame, The Sero, The Terrace und den 4K-Ultra-Kurzdistanz-Projektor The Premiere.

Im Samsung Online Shop bestellen oder im Fachhandel kaufen

Kunden können die Aktionsgeräte der „SuperDea!s“ laut Anbieter über den Samsung Online Shop unter samsung.com/de bestellen oder im Fachhandel kaufen. Für den Erhalt des Samsung „SuperDea!s“ „Jetzt hast du die Wahl“-Cashback ist lediglich bis spätestens 09.01.2022 eine Registrierung der jeweiligen Aktionsgeräte (Ausschlussfrist) unter Angabe von Namen, Adresse, Kontoverbindung (nur bei Cashback), E-Mail-Adresse sowie Seriennummer und Modell-Code plus Hochladen des Kassenbelegs (bei Erwerb im stationären Handel) bzw. der Bestell-bestätigung und Rechnung (bei Erwerb im Online-Handel) unter samsung.de/superdeals erforderlich.

Kunden, die ihre Aktionsgeräte bei einem teilnehmenden Händler kaufen, zahlen zunächst den üblichen Preis und können das Gerät nachträglich ganz einfach unter samsung.de/superdeals registrieren. Um Cashback für die Aktions-Geräte der „TV-Helden Cashback”-Aktion zu erhalten, ist eine Registrierung bis zum 19. Dezember unter der Aktionsseite samsung.de/helden notwendig.

Weitere Informationen zu den Regularien der Aktion findet man auf der Website des Anbieters.

Quelle: Samsung