Neue Sendungen & mehr UHD HDR: So geht Sky in die neue Bundesligasaison

Neue Sendungen und mehr UHD HDR sollen den Verlust des Bundesliga-Sonntags auffangen. Ab dieser Saison überträgt Sky 506 der 612 Spiele der Bundesliga und 2. Bundesliga sowie insgesamt 133 Konferenzen, die Relegationen und den Supercup live.

Sky Q Kunden mit UHD-Option können ab der neuen Spielzeit in der Regel drei Spiele pro Spieltag live auch auf Sky Sport Bundesliga UHD in Ultra HD sehen. Im Gegensatz zur letzten Saison mit 68 UHD HDR Spielen überträgt Sky über 100 Spiele in UHD und HDR. Diese bestehen Woche für Woche aus einem Spiel des Bundesliga-Samstagnachmittags, dem „Topspiel der Woche“ samstags um 18.30 Uhr und dem Samstagabendspiel der 2. Bundesliga. Das Unterhaus erstrahlt somit erstmals auch in HDR. Voraussetzungen für den Empfang sind ein UHD-HDR-tauglicher Fernseher, Sky Q und die hinzugebuchte UHD-Option.

Nach dem Verlust der Live-Spiele der 1. Fußball-Bundesliga setzt Sky sonntags auf neue Formate. Um 16.30 Uhr beginnt beim Pay-TV-Sender in der kommenden Saison „Dein Fußball Sonntag – Die Show“. Wesentlicher Teil sind Zusammenfassungen der Erstligapartien von knapp einer Viertelstunde, wie Sky am Donnerstag mitteilte. Neu sind zudem die Sendungen „100% Meijer“, „Lothar Matthäus spricht – Klartext“ und „Didi Hamann spricht – Klartext“.

Hamann, Meijer und Matthäus bekommen eigene Sendungen bei Sky

Die Live-Berichte des Freitagsspiels sowie der beiden Erstligaspiele am Sonntag laufen in den kommenden vier Spielzeiten hingegen bei DAZN. Sky zeigt beispielsweise englische Wochen komplett exklusiv sowie, wie erwähnt, die gesamte 2. Liga und alle Bundesliga-Begegnungen am Samstag als Einzelspiel und in der Konferenz.

Durch eine Integration des konkurrierenden Sportstreamingsenders gibt es jedoch die Option, auch die Spiele, die Sky nicht überträgt, gegen eine Zusatzgebühr in Höhe des regulären Abo-Preises von DAZN sehen zu können.

