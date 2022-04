Noch mehr Fußball auf Sky: Kampf um U17- und U19-Meisterschaft ab heute live

Anzeige

Ab dieser Woche gibt es noch mehr Fußball auf Sky, wenn die besten Jugendmannschaften Deutschlands aufeinandertreffen. Den heutigen Start der Übertragungen gibt es dabei auch kostenlos zu sehen.

Sky zeigt in den kommenden Wochen alle 11 Spiele der Endrunde um die deutsche Meisterschaft der U17 und U19 der Saison 2021/22 sowie das DFB-Pokalfinale der U19 live. Zudem wird Sky die Spiele von vor Ort präsentieren. Sky Sport News wird die Endrunde im Rahmen der News-Berichterstattung begleiten.

Charly Classen, Executive Vice President Sport bei Sky Deutschland: „Die Junioren-Bundesliga ist eine tolle Ergänzung unseres Live-Fußballportfolios und unsere Zuschauer dürfen sich auf noch mehr Spitzenfußball freuen. Gleichzeitig unterstützen wir den deutschen Jugendfußball, in dem wir ihm auf Sky eine Plattform geben – allein diese Woche zeigen wir acht Stunden live.“

Allein diese Woche 8 Stunden Jugendfußball live

Los geht es am heutigen Mittwoch mit den Halbfinal-Hinspielen der U17. Zunächst spielen die U17-Junioren von Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf gegeneinander. Die Übertragung aus Gelsenkirchen beginnt auf Sky Sport Bundesliga 1 um 16.50 Uhr. Direkt im Anschluss trifft der Meister der Süd-/Südwest-Staffel VfB Stuttgart auf den Meister der Nord-/Nordost-Staffel Hertha BSC. Die Rückspiele werden am 1. Mai ausgetragen.

Das Finale der Deutschen Meisterschaft U17 wird am 8. Mai ausgetragen, das Finale der Deutschen Meisterschaft U19 zeigt Sky am 29. Mai. Zudem überträgt Sky am 20. Mai auch das DFB-Pokalfinale der U19 zwischen VfB Stuttgart und Borussia Dortmund ab 17.45 Uhr ebenfalls live aus Potsdam auf Sky Sport 2.

Die Halbfinalspiele gibt es auch im kostenlosen Live-Stream auf skysport.de, in der Sky Sport App und auf dem Sky Sport YouTube Channel.

Die Junioren-Fußball-Bundesliga U17 und U19 bei Sky

Mittwoch, 27. April:

16.50 Uhr: U17 Hinspiele Halbfinale: Schalke 04 – Fortuna Düsseldorf auf Sky Sport Bundesliga 1

18.50 Uhr: U17 Hinspiele Halbfinale: VfB Stuttgart -Hertha BSC auf Sky Sport Bundesliga 1

Sonntag, 1. Mai:

13.00 Uhr: U17 Rückspiele Halbfinale: Fortuna Düsseldorf – Schalke 04 auf Sky Sport Bundesliga 1

15.15 Uhr: U17 Rückspiele Halbfinale: Hertha BSC – VfB Stuttgart auf Sky Sport Bundesliga 1

Freitag, 6. Mai:

15.50 Uhr: U19 Hinspiele Halbfinale: Meister Süd/Südwest – Meister Nord/Nordost auf Sky Sport Bundesliga 1

Samstag, 7. Mai:

10.50 Uhr: U19 Hinspiele Halbfinale: Meister West (Borussia Dortmund) – Zweiter West auf Sky Sport Bundesliga 1

Sonntag, 8. Mai:

10.30 Uhr: Finale Deutsche Meisterschaft U17 auf Sky Sport Bundesliga 2

Samstag, 14. Mai:

10.50 Uhr: U19 Rückspiele Halbfinale: Meister Nord/Nordost – Meister Süd/Südwest auf Sky Sport Bundesliga 2

Sonntag, 15. Mai:

10.50 Uhr: U19 Rückspiele Halbfinale: Zweiter West – Meister West (Borussia Dortmund) auf Sky Sport Bundesliga 2

Freitag, 20. Mai:

17.45 Uhr: DFB-Pokal Finale VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund auf Sky Sport 2

Sonntag, 29. Mai

12.45 Uhr: Finale Deutsche Meisterschaft U19 auf Sky Sport Bundesliga 1

Quelle: Sky

