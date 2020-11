Nokia Streaming Box 8000 veröffentlicht

Anzeige

Die neue Nokia Streaming Box 8000 für Europa mit Android 10 verwandelt herkömmliche Fernseher in Smart TVs und bringt Tausende von Apps, Filmen, Musik, Spielen und Streaming-Dienste direkt auf den Bildschirm.

Die StreamView GmbH, Lizenznehmer der Marke Nokia für Set-Top-Boxen, bringt in Europa die Nokia Streaming Box 8000 auf den Markt, die herkömmliche Fernseher in Smart TVs verwandelt (DIGITAL FERNSEHEN berichtete kürzlich über den Einstieg).

Einfaches Set-Up

Die Nokia Streaming Box 8000 soll nach Herstellerangaben einfach in nicht mehr als 10 Minuten einzurichten sein und funktioniert mit jedem Fernsehgerät, das über einen HDMI- oder analogen Audio-Video Anschluss verfügt. Chromecast ist in die Nokia Streaming Box integriert, so dass Smartphones, Tablets oder Laptops drahtlos verbunden und die Lieblingsvideos von YouTube oder andere Inhalte direkt auf den Fernseher gestreamt werden können. Zudem verfügt die Nokia Streaming Box über einen HDMI-, USB-A/-C- und optischen Audioanschluss sowie einen LAN-Port für die Verbindung mit weiteren Geräten.

Zugriff auf Tausende von Apps und beliebte Streaming-Dienste

Die Nokia Streaming Box basiert auf Android 10 und bietet sofortigen Zugriff auf über 7.000 Apps bei Google Play, darunter beliebte Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+, Prime Video oder YouTube sowie Tausende von Android-Spielen, Mediatheken von TV-Sendern und vieles mehr.

Grenzenlose Unterhaltung

Die Nokia Streaming Box 8000 ist für die Wiedergabe von Inhalten in 4K UHD ausgestattet. Ein weiterer Vorteil ist, dass gestreamte Inhalte sich jederzeit starten, stoppen und unterbrechen lassen. Um Games auf einem großen Bildschirm zu spielen oder Texte bequem eingeben zu können, werden Gaming-Controller oder Tastaturen einfach über Bluetooth verbunden.

Fernbedienung mit Sprachsuche

Dank integriertem Google Assistant kann die Fernbedienung der Nokia Streaming Box 8000 auf Sprachbefehle reagieren. Die Hintergrundbeleuchtung hilft dabei, die richtige Taste auch bei Dunkelheit zu finden.

Preise und Verfügbarkeit

Die Nokia Streaming Box 8000 ist ab dem 14. November 2020 europaweit online unter nokia.streamview.com sowie im Fachhandel beginnend in Deutschland und Österreich für eine unverbindliche Preisempfehlung von 99,90 EUR erhältlich. Bei Amazon ist die Streaming Box 8000 noch nicht gelistet. Damit ist jedoch in Kürze zu rechnen.

Auch die Verfügbarkeit in weiteren Ländern folgt laut Hersteller StreamView demnächst.