O2 verschenkt Jahresabo für Sky, Netflix oder O2 TV

Anzeige

12 Monate lang kostenlos Sky Ticket, Netflix oder O2 TV nutzen? Mit der Aktion Select & Stream ist das bei O2 durch Verlängerung oder Abschluss eines Vertrags bald möglich.

Mit Select & Stream kann man demnächst bei Buchung oder Verlängerung eines Mobilfunktarifs ab O2 Free M Boost oder eines Internet- und Festnetz-Tarifs ab O2 my Home L ein Streaming-Jahrespaket gratis dazu erhalten. So könne man bis zu 120 Euro sparen, wie der Website zu entnehmen ist. Dabei kann man sich zwischen Netflix, Sky Ticket oder O2 TV powered by Waipu.tv entscheiden.

Select & Stream ab Ende Februar

Um Select & Stream nutzen zu können, kann man ab dem 23. Februar einen neuen Vertrag für Internet zuhause oder Mobilfunk abschließen. Oder aber man verlängert einen bestehenden Vertrag. Zu beachten ist hier, dass wenn es sich um O2 Free Tarife handelt, nur die mit einer Laufzeit von 24 Monaten an der Aktion teilnehmen.

Nach Aktivierung des Vertrags erhalte man anschließend eine SMS oder E-Mail. Über O2 Priority kann man dann seinen favorisierten Streaming-Dienst, Sky Ticket, Netflix oder O2 TV, aktivieren. Nach Ende des Jahres sind dann allerdings reguläre Kosten fällig. Ab dem 13. Monat kostet das Sky Entertainment Ticket sowie O2 TV dann jeweils 9,99 €/ Monat und das Netflix Basis Abo 7,99 €/ Monat.

Das Angebot für das Sky Entertainment Ticket gilt hingegen nur für Sky Ticket Neukunden. Das bedeutet wiederum, dass in den letzten zwölf Monaten kein direkt über Sky gebuchtes Sky Ticket Abonnement besteht oder bestand.

Netflix

Basis-Abo 12 Monate inklusive

Serien, Filme, Dokus, exklusive Netflix Originale

Online und offline in SD

Auf Smart-TV, Smartphone, Tablet, Spielkonsole, Computer schauen

Auf 1 Gerät schauen, auf 1 Gerät herunterladen

Sky Ticket

12 Monate Sky Entertainment Ticket inklusive

Die neuesten Serien parallel zum US-Start

Serien von HBO, FOX, TNT

Sky Originals

Auf 2 Geräten gleichzeitig streamen

O2 TV by Waipu.tv

12 Monate O 2 TV L inklusive

TV L inklusive Über 100 Sender (über 90 in HD)

100 Stunden Online-Aufnahmespeicher

Auf bis zu 4 Geräten parallel nutzbar

Pause- und Neustartfunktion

Zuhause im WLAN fernsehen

Unterwegs fernsehen

Weitere Informationen zu dem Select & Stream Angebot sind auf der O2-Website verfügbar. Ab dem 23. Februar soll die Aktion starten.