ProSieben: Kein Sonntagsblockbuster trotz „James Bond“-Lizenz

Die Seven.One Entertainment Group hat kürzlich viele US-Filmlizenzen erworben, u.a für die gesamte „James Bond“-Reihe. In der begehrten Prime Time am Sonntag will ProSieben trotzdem weiterhin keine Blockbuster senden.

Der MGM-Deal mit Seven.One hat vor Kurzem viele US-Filmrechte in die ProSiebenSat.1-Sendergruppe gespült, wie DIGITAL FERNSEHEN bereits berichtete. Neben der kompletten „James Bond“-Reihe gehören dazu auch „Das Schweigen der Lämmer“, „Terminator“, „Die glorreichen Sieben“ sowie die „Rocky“-Filme. Sicher scheint jetzt schon, dass die Streamingplattform Joyn diese MGM-Lizenzen in ihr Portfolio aufnehmen wird.

Doch was geschieht im linearen TV? ProSieben hat sich bereits seit dem letzten Sommer dagegen entschieden, US-Filmblockbuster zur Prime Time am Sonntag zu senden und zeigte stattdessen auf diesem begehrten Sendeplatz eigene Show-Formate wie „Local Hero“, jedoch mit mäßigem Quotenerfolg. Aktuell ist der Sonntagabend auf ProSieben für die NFL Playoffs reserviert und das gilt noch bis zur Live-Übertragung des Super Bowl am 12. Februar. Einen Überblick der Sendetermine zu den NFL Playoffs bietet folgender DIGITAL FERNSEHEN-Artikel.

ProSieben stellt sich weiterhin gegen Film-Blockbuster am Sonntag

Darüber, was genau ProSieben ab dem 19. Februar (nach dem Super Bowl) mit der Prime Time am Sonntag anstellen wird, kann aktuell nur spekuliert werden. Laut einem Bericht von techbook.de schließt ProSieben jedoch Film-Highlights auf diesem Sendeplatz weiterhin aus. Zugkräftige Blockbuster wie die „James Bond“-Filme mit Daniel Craig werden also vermutlich am TV-Sonntag auf andere Sender ausweichen müssen und wandern womöglich sogar zu Sat.1.

Klassiker wie die alten „Bond“-Streifen mit Sean Connery, Roger Moore und Pierce Brosnan oder auch der US-Western „Die glorreichen Sieben“ werden im TV-Programm wohl ebenfalls auf die anderen Sender der Seven.One Entertainment Group verteilt. Am Ende scheint also vor allem die Joyn-Videothek von diesen MGM-Lizenzen den größten Zuwachs verzeichnen zu können.

