PS5 vs. Xbox Series X: Großes Interesse für die nächste Konsolen-Generation

Jeder dritte Deutsche habe großes Interesse an den Nachfolgern von PlayStation 4 und Xbox One – das hat eine neue Befragung des Verbands der deutschen Games-Branche game ergeben.

Die nächste Generation von Spielekonsolen wird in Deutschland bereits sehnlichst erwartet: Rund jeder dritte Deutsche (31 Prozent) interessiere sich für die Nachfolgermodelle von PlayStation 4 (Sony) und Xbox One (Microsoft). Das entspricht rund 22 Millionen Menschen in Deutschland. Das gab der game – Verband der deutschen Videospiel-Branche auf Basis einer repräsentativen Befragung des Meinungsforschungsunternehmens YouGov bekannt.

Das Interesse sei dabei in allen Altersgruppen hoch: Sowohl bei den 16- bis 24-Jährigen als auch bei den 25- bis 34-Jährigen interessiere sich insgesamt sogar rund jeder Zweite (50 Prozent) für die neuen Geräte. In der Gruppe der 35- bis 44-Jährigen seien es mit 47 Prozent nur unwesentlich weniger. Und auch bei den 45- bis 54-Jährigen erwartete rund jeder Dritte (31 Prozent) mit Spannung die nächste Generation von Spielekonsolen.

microsoft

Erwartungsgemäß sei das Interesse an der nächsten Generation von Spielekonsolen bei den Konsolen-Spielern am größten: 82 Prozent derjenigen, die bereits mit PlayStation, Switch und Xbox spielen, sind auch an der nächsten Generation interessiert. Die Nachfolger von PlayStation 4 und Xbox One sollen im Laufe dieses Jahres erscheinen. Erst gestern wurde die PlayStation 5 der Öffentlichkeit vorgestellt.

„Spielekonsolen haben bei Millionen Deutschen einen festen Platz im Wohnzimmer und sie bleiben auch in Zeiten von Spiele-Apps oder Cloud-Gaming weiter sehr begehrt. Egal, ob Alt oder Jung, ob Mann oder Frau – die nächste Generation von Spielekonsolen wird schon mit Spannung erwartet“, so der Geschäftsführer von game, Felix Falk.

Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH, an der 2.092 Personen zwischen dem 14. und 20. November 2019 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 16 Jahren.