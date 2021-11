Roku startet Rabattaktion für Express und Express 4K

Anzeige

Als Black Friday Aktion bietet Roku ab dieser Woche Rabatte auf die Streaming Player Roku Express und Express 4K.

Der TV-Streaming Anbieter Roku hat im September dieses Jahres seine Streaming Player (Roku Express, Roku Express 4K, Roku Streaming Stick und die Roku Streambar) in Deutschland auf den Markt gebracht. Am Montag kündigte der Streamingplayer-Hersteller nun Rabatt-Aktionen während des Black Friday für die Roku Express und Express 4K an. Letzterer ist sogar erst seit letzter Woche erhältlich.

Die Rabatt-Aktion läuft laut Hersteller bis zum 3. Dezember und gewährt für beide Produkte 15 Euro Preisnachlass. Die Details zu den Angeboten lauten wie folgt:

Roku Express für 14,99 Euro statt 29,99 Euro

Roku Express 4K für 24,99 Euro statt 39,99 Euro

Rokus Express für 14,99 Euro

Der bisher günstigste HD-Streaming Player wird mit Fernbedienung und einem High-Speed-HDMI-Kabel geliefert und verspricht laut Anbietern seinen Nutzern einfachstes Streaming. Der Express sei ideal für alle diejenigen geeignet, die erstes Streaming schnell, einfach und günstig in den eigenen vier Wänden erleben möchten.

Rokus Express 4K für 24,99 Euro

Der 4K-Streaming-Stick bietet laut Anbieter hohe TV Auflösungen und lebendige Farben für Lieblingsserien, -shows und -filme. Im Lieferumfang soll alles Nötige enthalten sein, um sofort und einfach in HD, 4K, HDR, HDR10 und HDR10+ zu streamen.

Darüber hinaus bieten Roku und Apple TV+ Konsumenten in Deutschland aktuell ein kostenfreies dreimonatiges Apple TV+ Abo beim Kauf und der Aktivierung eines Roku Streaming Players. Das Angebot ist seit dem 1. November 2021 bis einschließlich dem 31. Januar 2022 gültig und kann einmalig pro Account bis zum 31. Januar 2022 online aktiviert beziehungsweise bis zum 4. Februar 2022 eingelöst werden.

Auf folgende Inhalte können Besitzer der Roku Streaming Player laut Anbieter zugreifen:

Filme & TV: ARD Mediathek, ZDF, Netflix, Disney+, Prime Video, Apple TV, STARZPLAY, Sky Ticket, RTL+, KiKA, Netzkino, ProSieben, Sat.1, Kabel Eins, Pluto TV, Rakuten TV, watch4.com und mehr.

Nachrichten: Tagesschau, Bild TV, TRT World, Deutsche Welle, Bloomberg und mehr.

Sport: Sky Ticket, RTL+, DAZN, Motorvision.TV, SPORTTOTAL, The Tennis Channel und mehr.

Musik: Spotify, VEVO, Berliner Philharmoniker und mehr.

Quelle: Roku