Samsung: Bis zu 500 Euro Cashback-Aktion auf neueste QLED-TVs und weitere Produkte

Vorteile für Vorbesteller: Samsung bietet ab heute eine Cashback-Aktion beim Kauf ausgewählter 2022er Modelle aus dem Heimkino-Bereich.

Beim Kauf von ausgewählten 8K und 4K TV-Modellen des neuen Samsung Neo QLED Portfolios kann ab sofort bis zu 500 Euro Cashback erhalten. Zur Aktion gehören auch der Lifestyle TV The Frame, sowie passende Q- und S-Soundbars. Die Aktion läuft vom heutigen 2. März bis zum 27. März. Sie schließt damit nahtlos an die letzte Aktion an. Ab Ende des Monats sind die neuen Produkte des Samsung Neo QLED TV-Portfolios in Deutschland erhältlich. Nachträglich kann das Gerät dann vom 2. bis 15. Mai registriert werden.

Diese Modelle sind Teil der Samsung-Cashback-Aktion

Die Modelle QN900B2, QN800B3 (beiden in den Größen 65, 75 und 85 Zoll) und QN700B 4 (55, 65 und 75 Zoll) nehmen an der Pre-Order Promotion teil und knüpfen an die 8K-Modelle von Samsung an. Hier können sich Vorbesteller mit 500 Euro Cashback beim QN900B mit 85 Zoll Bildschirmdiagonale den größten Vorteil der Aktion sichern.

Aber auch beim Kauf von ausgewählten Samsung 4K Neo QLED TVs winkt bei der Vorbestellung ein Cashback. Der QN95B (55, 65, 75 und 85 Zoll), der QN94B (43, 50, 55, 65 und 75 Zoll) und der QN93B (43, 50, 55, 65 und 75 Zoll), sowie die Modelle QN92B (43, 50, 55, 65 und 75 Zoll), QN90B (43, 50, 55, 65, 75 und 85 Zoll) und der QN85B (55, 65, 75 und 85 Zoll) sind Teil der Pre-Order Promotion und bieten einen Cashback von 100 bis 400 Euro.

The Frame aus dem Bereich der Lifestyle TVs sticht seit 2017 durch sein elegantes Design hervor und kann neben seiner Funktion als Smart TV kann er im Art Mode Fotos und Kunstwerke präsentieren. Die 2022er Generation von The Frame präsentiert sich mit einem matten Display und nimmt in den Größen 32, 43, 50, 55, 65, 75 und 85 Zoll 34 an der Pre-Order-Aktion teil.

Die Aktion wird abgerundet durch die Soundbar-Modelle der Q-Serie HW-Q995B/ZG, HW-Q935B/ZG und HW-Q810B/ZG sowie die Lifestyle Soundbars HW-S811B/ZG und HW-S810B/ZG.

Das muss man beachten

Samsung weist darauf hin, dass die Gutschrift innerhalb von 45 Werktagen auf das Konto des Kunden überwiesen wird. Wichtig sei außerdem vor allem, dass das Gerät mit einem länderspezifischen Modell-Code gekennzeichnet ist, der zur Teilnahme an der Aktion berechtigt.

