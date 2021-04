Samsung verlängert PremiumPlus Aktion für UHD TVs

Anzeige

Beim Kauf eines ausgewählten TVs winken Cashback-Prämien oder kostenlos eine zum Fernseher passende Soundbar. Die Höhe der Gutschriften wurde zur Verlängerung der Aktion erhöht.

Ursprünglich nur bis zum 28. März gültig, verlängert Samsung seine PremiumPlus Aktion bis zum 5. Mai. Im Rahmen der Aktion gewährt der Hersteller zu jedem Kauf eines teilnehmenden QLED TV-Modells eine passende Soundbar kostenlos zum Gerät oder Cashback-Prämien. Beteiligt an der Aktion sind die Modelle Q950T (65, 75, 85 Zoll), Q800T (65, 75, 82 Zoll), Q95T (75, 85 Zoll), Q90T (75 Zoll), Q80T (85 Zoll), Q70T (85 Zoll) sowie The Frame LS03T (75 Zoll). Je nach Modell gibt es als Prämie eine Soundbar vom Typ HW-Q70T, HW-Q800T oder HW-Q950T dazu.

Alternativ zur Q Soundbar gibt es ebenso die Möglichkeit, sich für die Cashback-Prämie zu entscheiden, wie der Ankündigung zu entnehmen ist. Diese ist nach Modell gestaffelt und wurde von Samsung in der Verlängerung der PremiumPlus Aktion noch einmal erhöht. Beispielsweise beträgt der Rabatt bei dem Q800T in 75 Zoll 800 EUR, beim Q950T in 75 Zoll oder eines Q800T in 82 Zoll anstatt 500 EUR nun 1200 EUR beziehungsweise beim Q800T in 75 Zoll oder Q950T in 65 Zoll 800 EUR anstatt vormals 500 EUR.

Die Geräte kann man entweder über den Samsung Online Shop kaufen, sodass die Rabatte direkt vom Kaufpreis abgezogen werden, oder vor Ort im Fachhandel. Im zweiten Fall gibt es nach der Online-Registrierung der Geräte die Gutschrift von Samsung ausgezahlt. Die genauen Konditionen der Aktion und eine Liste der teilnehmenden Geräte findet man auf samsung.de/premiumplus.