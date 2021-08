Sat.1 ändert am Freitag sein Senderlogo

Anzeige

Das gab es noch nie! Sat.1 lässt sich dazu hinreißen, sein Senderlogo zu ändern – für eine PR-Aktion versteht sich. Und nur vorübergehend.

Ralf Schmitz übernimmt den Sender und macht Sat.1 zu Schmitz.1. Zum Start seiner ersten von insgesamt drei neuen Shows „Paar Wars“ am Freitag (3. September) erscheint das OnAir-Dauerlogo zum ersten Mal in der Sendergeschichte unter anderem Namen.

Darüber hinaus wird die Aktion im Rahmen einer groß angelegten 360-Grad-Kampagne mit verschiedenen Trailer- und Anzeigen-Motiven im TV, digital und auf allen Social-Kanälen sowie off Air begleitet.

Zur Verkündung seines Engagements bei Sat.1 – mit insgesamt drei neuen Shows – wurde Ralf Schmitz noch in den berühmten Ball gesteckt (siehe oben). Jetzt dreht er den Spieß um und ändert kurzerhand das Senderlogo. © SAT.1

Sat.1-Senderchef Daniel Rosemann: „Die ‚Paar Wars‘-Kampagne ist außergewöhnlich, überraschend und ein absolutes Highlight, das in die Umbenennung von Sat.1 für einen ganzen Tag in Schmitz.1 gipfelt. Es hat noch nie ein Künstler den Sender-Namen gekapert. Ralf Schmitz ist für mich der Inbegriff der Impro-Comedy und sein feiner Witz spiegelt sich in jedem Element wider.“

Das ist „Paar Wars“

In der ersten neuen Sat.1-Show von Ralf Schmitz „Paar Wars“ ist die perfekte Beziehung bis zu 100.000 Euro wert. Denn dabei ist nicht Köpfchen oder Kraft, sondern allein das Kennen der besseren Hälfte und das Zusammenspiel als Paar entscheiden über Sieg oder Niederlage.

