Sky ändert Bezahlverfahren bei Sky Ticket

Sky-Ticket-Kunden steht eine Änderung beim Bezahlverfahren bevor: Diese betrifft alle Nutzer, die die monatliche Gebühr per Bankeinzug entrichten.

Aktuell informiert Sky die betroffenen Kunden per Mail über die Änderung, die zum Juni dieses Jahres greifen soll. Zusammengefasst steht darin, dass der Dienstleister Klarna künftig die Lastschriftverfahren übernimmt. Das bedeutet wiederum, dass betroffene Sky-Ticket-Kunden entweder die Zahlungsmethode wechseln, oder der Einbindung des externen Finanzdienstleisters zustimmen müssen.

DIGITAL FERNSEHEN liegt zu dem Sachverhalt folgendes Statement von Sky Deutschland vor: „Wir bereiten aktuell eine Umstellung unseres IT-Systems vor, um den Abrechnungsprozess für unsere Kunden zu optimieren. Durch diese Systemumstellung ergeben sich allerdings Änderungen für all diejenigen Kunden, die die Bezahlmethode „Bankeinzug“ nutzen. Diese werden zukünftig über unseren Partner Klarna abgewickelt. Die betroffenen Kunden haben wir hierüber informiert und ihnen angeboten, den Wechsel auf den Anbieter Klarna für sie zu übernehmen. Falls die Kunden nicht zustimmen möchten, können sie in ihrem Kundenkonto alternativ die Bezahlung per Kreditkarte oder PayPal auswählen.„

Als Optionen stehen also weiterhin auch Paypal- und Kreditkarten-Zahl zur Auswahl. Wer jedoch nicht im Besitz einer Kreditkarte ist und sich gegebenenfalls scheut, die Abwicklung über Dritte wie Paypal oder Klarna vorzunehmen, kommt in Kürze beim Bezahlen seines Sky-Ticket-Abos in eine Zwickmühle.

Über weitere Hintergründe der Änderung machte Sky Deutschland keine Angaben.

