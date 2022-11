Sky- und DAZN-Preisnachlasse nur noch für kurze Zeit zu haben

Anzeige

Aktuell gibt es attraktive Angebote, um sich ein Live-Fußball-Komplettpaket zu schnüren: Sowohl über Sky als auch bei DAZN kann man jetzt noch zuschlagen, aber nicht mehr lange.

Anzeige

Der Preis für das DAZN-Jahresabo ist noch für zwei Tage reduziert auf „nur“ noch umgerechnet rund 20 Euro pro Monat bzw. 239 Euro Gesamtkosten. Das neue Angebot gilt ausdrücklich nur für Neukunden und Rückkehrer. Die Konditionen entsprechen exakt dem Preisnachlass, den man aktuell auch bei Sky bekommt. Bestands- als auch Neukunden des Pay-Anbieters können allerdings noch einen Tag länger (bis zum 14. November) von dem Angebot profitieren

In beiden Fällen liegt die Monatspauschale natürlich immer noch deutlich höher, als vor der Preisverdopplung. Aber die Zeit lässt sich bekanntlich ja nicht zurückdrehen, und diese Saison müssen Fans einfach deutlich mehr Geld als zuvor bezahlen, um die gleichen Inhalte zu sehen. Für diejenigen, die alles gern an einem Ort beisammen haben, ist das DAZN-Jahresabo ist eine passende Ergänzung zum Bundesliga-Paket von Sky mit allen Samstagsspielen der Bundesliga und der kompletten 2. Bundesliga.

Sky plus DAZN für Fans die attraktivste Option

Sky bietet Fußballfans mit dem Sport-Paket zudem unter anderem noch den kompletten DFB-Pokal und auch die Premier League. Auf DAZN können Fans beispielsweise mit den Freitag- und Sonntagsspielen der Bundesliga sowie (fast) alle Partien der Champions League.

Ein Kombi-Angebot wird von Sky mit einer Laufzeit von jeweils 12 Monaten zum Preis von monatlich 38,99 Euro angeboten. Damit kann man eine Ersparnis in Höhe von 156 Euro pro Jahr gegenüber dem Standardpreis verbuchen. Die 156 Euro ergeben sich aus dem rabattierten Sky-Jahresabonnementspreis (240 Euro) im Vergleich zum Standard-Jahresabonnementspreis (324 Euro) sowie aus dem rabattierten DAZN-Jahresabonnementspreis (227,88 Euro) im Vergleich zum regulären DAZN Jahresabonnementspreis (299,88 Euro).

Beide Angebote nur noch für kurze Zeit

Auf der Aktionsseite wird seitens DAZN außerdem darauf hingewiesen, dass der reduzierte Jahres-Preis „nur noch bis 13. November zu haben ist. Die Angebote von Sky sind bis zum 14. November befristet.

Hinweis: Dieser Artikel erschien erstmals in leicht abgeänderter Version am 21. Juli und am 29. September. Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das jedoch keinerlei Auswirkung.

Bildquelle: Bundesliga_Sky_DAZN: © Bundesliga, DAZN, Sky