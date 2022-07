Sky Glass: Launch rückt näher

Anzeige

Sky hat an diesem Mittwoch erklärt, dass Irland der zweite Markt, auf dem der erste hauseigene Fernseher Sky Glass erhältlich sein wird.

Schon ab dem 25. August können Kunden dort einen Sky Glass erwerben. Vorbestellungen sind ab sofort möglich. Somit ist Irland der zweite Markt, in dem man den nahezu kabellosen Smart-TV aus dem Hause Sky erwerben kann. Eine Insel weiter östlich (Nordirland ausgenommen), im Vereinigten Königreich, ist Sky Glass im Oktober letzten Jahres gestartet.

Sky Ireland-Chef JD Buckley zeigte sich hoch erfreut, dass Irland als zweites an der Reihe ist: „Nach dem erfolgreichen Start in UK, […] markiert Sky Glass einen signifikanten Meilenstein in der 25-jährigen Geschichte von Syk Ireland. […] Es öffnet die Welt von Sky, für Menschen die vielleicht bis jetzt noch keinen Zugang zu Sky-Inhalten.“

Sky Glass: kein Sat, kein Kabel, kein Stress

Damit hat Buckley Recht. Sky Glass setzt nämlich voll auf IPTV. Für die Inbetriebnahme ist kein Satellitenanschluss oder eine Set-top-Box notwendig, lediglich ein (WLAN-)Internetanschluss ist Voraussetzung. Die Installation der Fernseher soll dementsprechend unter zehn Minuten dauern. Die Modelle in den Größen 43, 55 und 65 Zoll kommen mit 4K UltraHD Quantum Dot-Displays. Anschlüsse für einen „herkömmlichen“ Betrieb, also physikalische Tuner und HDMI-Anschlüsse sind natürlich ebenfalls an Bord.

In Deutschland soll Sky Glass gegen Ende 2022 erhältlich sein. Mit dem Launch in Irland dürfte nun aber die erste Stufe gezündet worden sein. Die weiteren Sky-Märkte, in Italien, Deutschland, Österreich und der Schweiz werden nun nach und nach auch bedient werden. Auf DF-Anfrage an Sky Deutschland gibt es zwar kein konkretes Datum für einen Deutschlandstart, jedoch ist mittlerweile von der zweiten Jahreshälfte die Rede, was auf zumindest auf einen etwas früheren Start als Dezember hoffen lässt. Es scheint so, kommt der Stein langsam aber sich ins Rollen.

Nähere Infos zu Technik und Preis der TV-Geräte bietet der First-Look-Artikel von DIGITAL FERNSEHEN aus dem Herbst 2021.

