Anzeige

Passend zur der umfangreichen Offensive dieser Tage, hat Sky auch das Erscheinungsbild einiger Sender verändert. Das Firmenlogo und weitere Sender werden in Kürze folgen. DIGITAL FERNSEHEN zeigt die ersten Kandidaten im Überblick:

Auffällig ist zunächst, dass eine Abkehr von der Großschrift bei den Sendernamen stattgefunden hat. Dies geschieht wohl aus Gründen der corporate identity, zu Deutsch: Einheitlichkeit der Marken. Denn in Großbritannien ist diese Darstellung bereits seit längerem Usus.

©Sky Deutschland

Auch wird in Zukunft bei Sky auf den Zusatz „HD“ verzichtet, da HD-Sender nun ja auch in jedem Paket inkludiert sind (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Neben sky one und sky atlantic – wie sie nun geschrieben werden – sind auch sky krimi und sky serien & shows sowie die „+1“-Sender von den Anpassungen zuerst betroffen. Auch das Firmenlogo und die Sportauftritte werden in Kürze der gleichen Anpassung unterzogen.

Beim Schauen der Sender fällt zudem eine weitestgehende Abkehr von den vertrauten Eck-Logos bei der Ausstrahlung der Inhalte bei Sky Krimi und Sky One auf. Auch dies scheint ein Trend beim mit der wohl größten Offensive der letzten Jahre einhergehenden Redesign zu sein.

©Sky Deutschland

©Sky Deutschland