Sky Showcase kommt nach Deutschland

Sky Deutschland will es Entertainment-Kunden leichter machen, die eigene Programmvielfalt zu entdecken – hierfür wird nun Sky Showcase ins Leben gerufen.

Für den 4. August ist der Start des 24-Stunden-Highlightsenders Sky Showcase geplant, der das Beste des Unterhaltungs-Programms auf Sky zusammenfasst und dem Abonnenten Top-Highlights empfiehlt. Sky Showcase zeigt ausgewählte Serien, Blockbuster-Filme und Dokumentationen. Geplant ist auch Kinder- und Sportprogramm. Der Sender wird auch via Wow verfügbar sein.

24-Stunden-Highlightsender Sky Showcase – mit dem Besten von Sky Entertainment

In Großbritannien und Irland ist ein Sender gleichen Namens bereits im Spätsommer/Herbst verganenen Jahres on air gegangen. Das Portfolio des dortigen Angebots liest sich ähnlich. Parallel wurde auf den Inseln Sky One in Sky Max umbenannt. Scheinbar geht diese Maßnahme am deutschsprachigen aber vorüber. Hier nochmal der UK-Sender-Trailer auf Youtube:

Was das hiesige Launch-Programm angeht, verspricht Sky, dass weitere Informationen zum neuen Entertainment-Sender „rechtzeitig vor dem Start“ folgen würden. Außerdem gibt es gleich fünf neue Sport-Sender bei Sky – hier der Artikel dazu.

Vieles von dem, das DIGITAL FERNSEHEN bereits vorab berichtete, hat sich nämlich bestätigt.

