Sky sticht DAZN aus und schnappt sich die NHL

Die beste Eishockey-Liga der Welt, um Kufencracks wie Leon Draisaitl, haben ab der kommenden Saison ein neues Zuhause. Die NHL läuft ab sofort bei Sky.

Bislang hatte Konkurrent DAZN die Übertragungsrechte an der besten Eishockey-Liga der Welt inne (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Nun erwirbt Sky Deutschland die Rechte an der National Hockey League (NHL) und wird die nordamerikanische Eishockey-Liga in den Saisons 2021/22 bis einschließlich 2024/25 in Deutschland, Österreich, Luxemburg, Liechtenstein und Südtirol live übertragen. Der neue Vertrag umfasst die Übertragungsrechte über alle Verbreitungswege.

Mit der Live-Übertragung von rund 300 Spielen pro Saison wird Sky seinen Kunden in den kommenden vier Spielzeiten mehr Begegnungen der NHL anbieten als jemals zuvor im deutschen Fernsehen gezeigt wurden. Umfasst sind darin Spiele der Regular Season und der Stanley Cup Playoffs, mit unter anderem dem NHL Winter Classic, dem NHL All-Star Game und allen Partien der Stanley Cup Finals. Außerdem wird Sky regelmäßig den NHL Saturday und NHL Sunday (ehemals European NHL Game of the Week) zeigen. In dessen Rahmen finden Spiele an den Wochenenden mit Rücksicht auf die internationalen Eishockeyfans zur europäischen Abendzeit statt.

NHL wechselt von DAZN zu Sky

Die von Sky ausgewählten Spiele werden mit wenigen Ausnahmen in Deutschland exklusiv bei Sky zu sehen sein. Alle weiteren Begegnungen der NHL, die Sky nicht live überträgt, werden für die Fans weiterhin über nhl.tv empfangbar sein. Sämtliche Spiele werden mit dem englischen Original-Kommentar ausgestrahlt. Darüber hinaus werden ausgewählte Spiele, zu denen auch Partien des NHL Saturday und NHL Sunday sowie der Playoffs zählen, zusätzlich mit deutschem Kommentar begleitet.

Die komplette Berichterstattung aus der NHL ist mit Sky Q im Rahmen des Sport Pakets empfangbar, wahlweise im klassischen linearen TV oder mit Sky Go auch unterwegs. Darüber hinaus können Eishockeyfans auch ohne lange Vertragsbindung mit dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei sein.

Auch Fans, die die Live-Übertragungen verpasst haben oder noch mehr NHL-Eishockey sehen wollen, haben bei Sky künftig die Möglichkeit dazu. Neben den Live-Übertragungsrechten hat sich Sky auch umfangreiche Highlight-Rechte gesichert. Unter anderem werden offizielle Highlight-Magazine der NHL im Programm von Sky Sport zu sehen sein. Höhepunkte der Spiele sollen regelmäßig auch auf auf Sky Sport News laufen. Und auch Fans, die noch keine Kunden sind, können in Form von Highlight-Clips auf skysport.de, in der Sky Sport App und auf den Social Media Channels von Sky Sport die spektakulärsten Tore, Torwartparaden und Bodychecks aus der NHL erleben.

Quelle: Sky Deutschland