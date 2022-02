Sky, Vodafone, MagentaTV: Wer hat den günstigsten DAZN-Preis

Anzeige

Wer hat den Kleinsten? Nach der Preisverdopplung von DAZN konkurrieren die Kooperationspartner des Sportstreamingdienst um die günstigsten Konditionen.

Um Qualität und Wertigkeit des Angebotes sowie den veränderten Marktbedingungen gerecht zu werden, hat DAZN zuletzt den Preis für Neukunden, die direkt beim Anbieter das flexible Monatsabo buchen, von 14,99 auf monatlich 29,99 Euro angehoben. Im Jahresabo kostet DAZN für Neukunden bei einer Direktbuchung 24,99 Euro pro Monat oder im Rahmen einer Einmalzahlung 274,99 Euro. Bei Vodafone kostete das DAZN-Paket bislang monatlich 9,99 Euro.

Vodafone erhöht DAZN-Preis in zwei Stufen

Der neue DAZN-Preis von 12,99 Euro gilt für Neukunden bis mindestens Ende März bei einer Laufzeit von 12 Monaten – wobei einem ein Monat erlassen wird. Ab dem 14. Monat wird das Vodafone-DAZN-Paket dann signifikant teurer. Nach eigenen Angaben hebt man den Preis auf ein mit der direkten Buchung über DAZN vergleichbares Niveau angehoben.

Bei MagentaTV ist die Zubuchung nun am günstigsten

MagentaTV räumt (noch) keine Frist ein für das vergünstigte DAZN-Angebot. Dabei ist monatliche Gebühr mit glatt 12 Euro bei Abschluss eines Jahresabos sogar am niedrigsten. Für das Einräumen einer monatlichen Kündigungsoption kommen nochmal zwei Euro oben drauf. Der Pfennigfuchs greift also am besten hier zu.

Sky hat halt auch Bundesliga

Auch Sky bietet seinen Kunden, um noch von den alten DAZN-Preisen profitieren zu können, die gleiche Bedenkzeit bis 31. März wie Vodafone. Im genauen Wortlaut heißt es vom Pay-TV-Anbieter gegenüber DIGITAL FERNSEHEN:

„Sky-Q-Kunden können sich die alten DAZN-Preise von 12,50 Euro (Jahresvertrag) beziehungsweise 14,99 Euro (monatlich kündbar) noch bis zum 31. März sichern. Mit unserem Bundesliga-Paket für nur 27 Euro im Monat, mit 511 Partien der Bundesliga und 2. Bundesliga, allen Top Picks und der Original Sky-Konferenz […] bietet Sky weiterhin ein hervorragendes Angebot für Sportfans.„

Im April steigt der DAZN-Preis (fast) überall

Der von Sky zuletzt genannte Aspekt des Bundesliga-Komplettangebots schlägt natürlich mit seinem eigenem (gerade erst erhöhten) Preis zu Buche, deckt aber freilich die Wünsche der allermeisten Fußballfans des Landes komplett ab.

Zwar gibt es auch die Möglichkeit, nicht nur DAZN, sondern auch Sky via der anderen beiden Anbieter zu beziehen, jedoch läuft es dann preislich stets auf Rechnungen à la GigaTV+Sky+DAZN respektive MagentaTV+Sky+DAZN hinaus.

Dabei gibt es im Fall von Vodafone keine zusätzlichen Fußball-Inhalte zu sehen und bei MagentaTV „nur“ die 3. Liga, die Frauenfußball-Bundesliga und je zehn exklusive, aber auch nicht so wichtige, Exklusiv-Partien bei Europa- und Weltmeisterschaften.

