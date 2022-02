Spiegel TV Wissen: Umbenennung terminiert – UHD-Inhalte geplant

Anzeige

Das Spiegel TV Wissen nach Einstieg des US-Unternehmens Curiosity umbenannt werden soll, stand bereits fest. Nun ist der neue Name und der Termin des Wechsels bekannt.

Der Sender firmiert ab dem 2. Mai unter dem Titel Curiosity Channel. Das US-amerikanische Unternehmen hatte im Sommer 2021 32 Prozent der Anteile an der Spiegel TV Geschichte und Wissen GmbH & Co. KG übernommen (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).

Das Unternehmen veranstaltet das Pay-TV-Spartenprogramm sowie den ebenfalls bezahlpflichtigen Schwestersender Spiegel Geschichte. Die bisherigen Eigner Spiegel TV GmbH, Hamburg, und Autentic GmbH, Oberhaching, halten danach jeweils noch 34 Prozent der Anteile. Daher findet auch der Untertitel „powered by Spiegel“ im Sendernamen Verwendung, bis zur Etablierung des neuen Namens Curiosity Channel beim Publikum, so das Unternehmen. Auch UHD-Inhalte seien geplant. Hierzu soll es in Kürze weitere Informationen geben.

Schon zum Zeitpunkt des Einstiegs gab man bekannt, dass im Zuge der Partnerschaft der Sender künftig unter der Marke Curiosity neu positioniert werden soll. Der Vollzug dieser Maßnahme erfolgt nun am 2. Mai. Durch die Vereinbarung soll zugleich das Portfolio des SVOD-Anbieters für eine Expansion auf dem europäischen Kontinent gewappnet werden. Laut Mitteilung erweitern hunderte Stunden an Programm in deutscher Synchronisation das Angebot von Curiosity.

Was mit dem Schwestersender Spiegel TV Geschichte geschieht, ist indes noch nicht geklärt. Auch in der ersten Mitteilung aus dem letzten Jahr war von keinen Änderungsplänen die Rede.