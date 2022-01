Sport1 sichert sich kurzfristig attraktive Live-Fußball-Rechte

Anzeige

Anpfiff für das erste internationale Fußball-Highlight des Jahres: Sport1 präsentiert die FIFA Klub-Weltmeisterschaft mit dem FC Chelsea live und exklusiv im deutschen Free-TV. Letztes Jahr lief das Turnier, das der FC Bayern schlussendlich gewann, noch auf DAZN.

Sport1 hat sich hierfür die plattformneutralen Verwertungs-Rechte an der FIFA Klub-Weltmeisterschaft von der Agentur Dentsu Inc. gesichert. In Deutschland sind die Übertagungen exklusiv bei dem Sportsender zu sehen, in Österreich und der Schweiz nicht-exklusiv.

Das Turnier findet vom 3. bis 12. Februar in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) statt. Mit den beiden Halbfinals und dem Endspiel wird die entscheidende Phase des Turniers von Sport1 live im Free-TV gezeigt: Zunächst steht dabei am Dienstag, 8. Februar, ab 17.25 Uhr das Duell des amtierenden Copa Libertadores Siegers aus Südamerika, SE Palmeiras, an, bevor am Mittwoch, 9. Februar, ab 17 Uhr der FC Chelsea mit Coach Thomas Tuchel sowie den drei deutschen Nationalspielern Kai Havertz, Antonio Rüdiger und Timo Werner ins Geschehen eingreift. Wer sich zum neuen Klub-Weltmeister krönt und damit die Bayern beerbt, zeigt sich dann im Finale am Samstag, 12. Februar, ebenfalls ab 17 Uhr.

Sport1 hat TV-Rechte an Klub-WM in Deutschland exklusiv

Die restlichen fünf Partien des Wettbewerbs sind live auf der neuen Multisport-Streaming-Plattform Sport1 Extra abrufbar (alle Sendezeiten in der Übersicht). Darüber hinaus gibt es auch Highlight-Videos der FIFA Klub-WM auf den digitalen Sport1-Plattformen zu sehen.

Neben Chelsea und Palmeiras nehmen auch Al-Ahly SC (Afrika), Al-Hilal (Asien), As Pirae (Ozeanien), CF Monterrey (Nordamerika) sowie Gastgeber al-Jazira Club an dem Turnier teil.