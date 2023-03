Steuererklärung – den perfekten Zeitpunkt wählen

Anzeige

Die jährliche Steuererklärung erfreut sich bei den meisten Menschen einer eher geringeren Beliebtheit. Oftmals ist sie zeitaufwendig und stressig. Alle Angaben müssen korrekt sein und die Abgabefrist muss stets eingehalten werden. Ausnahmen gibt es bei der Abgabefrist nur, wenn die Steuererklärung mithilfe eines Steuerberaters oder eines Lohnsteuerhilfevereins erfolgt.

Da diese aber mit zusätzlichen Kosten verbunden sind, nehmen viele Menschen die unliebsame Aufgabe selbst in die Hand. Zumal gesagt werden muss, dass unter Einhaltung einiger Tipps und Tricks diese Aufgabe rasch und ohne großen Aufwand erfolgen kann. Doch bei all den Angaben, Dokumenten und Unterlagen steht die Frage des idealen Abgabezeitpunkts im Raum. Wann die Steuererklärung am besten abgegeben werden sollte, erfahren Sie hier.

Alle Unterlagen zur Hand?

Um die Steuererklärung abgeben zu können, müssen alle relevanten Unterlagen vorliegen. Fehlende Unterlagen oder falsche Angaben können zusätzlichen Stress verursachen. Natürlich kann einem Menschen immer mal ein Flüchtigkeitsfehler unterlaufen. In einem solchen Fall gewährt das Finanzamt einen kurzfristigen Aufschub, um diesen zu korrigieren. Dennoch bedeutet das zusätzliche Arbeit und verzögert den gesamten Bearbeitungszeitraum.

Bevor mit der Steuererklärung begonnen wird, sollte eine Liste angefertigt werden. Diese muss alle wichtigen Faktoren berücksichtigen. Gleichzeitig hilft sie dabei, an alles zu denken. Das gilt auch für die Bereiche, bei denen man Steuern sparen kann. Dazu gehören unter anderem die Investitionen in Photovoltaikanlagen oder Immobilien. Insbesondere die steuerlichen Vorteile einer PV-Anlage sollten keinesfalls außer Acht gelassen werden. Mit ihr können über 50% der Anschaffungskosten steuerlich abgesetzt werden. Investitionen in erneuerbare Energien gehen aber nicht nur mit Steuervorteilen einher. Sie erweisen der Umwelt einen wertvollen Dienst und bringen Investoren eine hohe sowie stabile Rendite ein.

Der perfekte Zeitpunkt

Viele Menschen stellen sich die Frage, ob es einen optimalen Zeitpunkt für die Abgabe der Steuererklärung gibt. Leider muss diese Frage verneint werden. Wichtig ist zuallererst zu wissen, bis wann die Steuererklärung abgegeben werden muss. Bis vor einigen Jahren war der 31.07. der Stichtag. Dies änderte sich jedoch und die Steuererklärung des Jahres 2022 muss bis zum 02.10.2023 abgegeben werden. Dennoch kann es Vorteile haben, wenn die Abgabe so früh wie möglich erfolgt. In der Regel lassen sich die Finanzämter zwischen drei und zwölf Wochen Zeit. Vorrangig werden aber Steuererklärungen behandelt, die digital eingereicht werden.

Wer sich das erste Mal dieser Aufgabe stellt, kann ein Steuerprogramm zu Hilfe nehmen. Hierbei kann sich ein Vergleich lohnen. Doch Vergleichsportale sollten unter die Lupe genommen werden. Die meisten Steuerprogramme übertragen die Daten in das Programm ELSTER. Auf diese Weise erfolgt eine schnelle Abgabe und auch die Bearbeitungszeit seitens des Finanzamtes kann sich dadurch verkürzen.

Erstellen, überprüfen, abgeben

Sofern alle essentiellen Unterlagen griffbereit liegen, kann die Erstellung der Steuererklärung erfolgen. Zu den wichtigsten Angaben zählen neben dem Einkommen auch die unterschiedlichen Versicherungen. Auch hierbei können Steuern gespart werden. Wenn die Steuererklärung erstellt wurde, sollte sie nicht voreilig eingereicht werden.

Im Gegenteil, kleinere Flüchtigkeitsfehler schleichen sich gerne ein. Nach der Anfertigung sollte sie gründlich überprüft werden. Sind alle Angaben korrekt oder fehlen etwa Einnahmen durch die sozialen Netzwerke? Es spart Zeit und Geld, wenn die Steuererklärung noch einmal gründlich überprüft wird. Wenn alles seine Richtigkeit hat, kann sie abgegeben werden.

Bildquelle: Akte Taschenrechner Steuererklaerung: Photo by Mikhail Nilov