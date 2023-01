TCL Rückzieher: Doch kein QD-OLED-TV in 2023

Anzeige

Erst vor wenigen Tagen kursierte die Nachricht über einen möglichen QD-OLED-Einstieg von TCL, doch das Unternehmen scheint zurückzurudern.

Anfang Januar 2023 hatte TCL eine Vorschau auf seine TV-Geräte und Soundbars in diesem Jahr veröffentlicht. Dazu gehörte unter anderem die Vorstellung des 4K-QLED-LCD QM8 mit einer Größe bis zu 98 Zoll und ca. 2300 Dimming-Zonen im Mini-LED-Backlight, wie DIGITAL FERNSEHEN am 5. Januar berichtete.

Im Zuge der Jahresvorschau wurde darüber hinaus bekannt, dass TCL der QD-OLED-Technologie von Samsung Displays nicht abgeneigt sein soll. Wie sich nun jedoch herausstellte, scheint der OLED-Plan zumindest für das Jahr 2023 hinfällig geworden zu sein.

OLED-Plan von TCL nur ein Versehen?

Die Seite Flatpanels HD berichtete am 11. Januar zuerst über den Rückzieher von TCL. Wie die Seite vom Hersteller erfahren haben will, soll es sich bei der Ankündigung des ersten QD-OLED-Geräts von TCL in diesem Jahr schlicht um einen Fehler in der zuvor veröffentlichten Pressemitteilung gehandelt haben.

Stattdessen wolle sich das Unternehmen in 2023 auf seine Mini-LED-Technologie konzentrieren, inklusive des bereits erwähnten QM8-Fernsehers, wie Flatpanels HD den Hersteller zitiert. Offen bleibt dabei, ob der OLED-Einstieg des chinesischen Elektronikkonzerns überhaupt in Planung war, verworfen oder nur um einige Zeit nach hinten verschoben wurde.

