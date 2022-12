„Avatar 2“: Telekom verschenkt Freikarten

Anzeige

Nutzer der MeinMagenta-App der Telekom können sich im Rahmen einer zeitlich befristeten Aktion Gratis-Tickets für „Avatar 2: The Way of Water“ sichern.

Anzeige

Wie verschiedene Deal-Ratgeberseiten in dieser Woche berichteten, kann man sich vom 14. bis einschließlich 16. Dezember über die MeinMagenta App der Deutschen Telekom einen kostenlosen Kinobesuch für James Camerons Sci-Fi-Epos sichern. Pro Person sind zwei Tickets für ausgewählte Vorstellungen in 3D vorgesehen. Das Angebot gilt dabei exklusiv für Telekom Mobilfunk/Festnetz-Kunden mit Zugang zu Magenta Moments, wie etwa die Seite DealDoktor berichtete.

Am Freitag gibt es die letzten Freikarten für „Avatar 2“

Das Kontingent für die kostenlosen Tickets ist überdies begrenzt und wird täglich um 10 Uhr freigeschaltet. Demzufolge stellt die App am 16. Dezember morgens die letzten Tickets zur Verfügung. Über einen erhaltenen Code kann man sich dann einen Kinogutschein sichern, wie diversen Seiten zu entnehmen ist. Informationen zu teilnehmenden Kinos kann man hier abrufen.

Warum „Avatar 2: The Way of Water“ zwar technisch beeindruckt, aber dennoch ein ärgerlicher Film geworden ist, kann man in der Kritik von DIGITAL FERNSEHEN nachlesen.

Hinweis : Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.