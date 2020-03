Trotz Abschaltung: Aldi Nord verkauft Sat-Receiver für Freenet TV

Aufpassen beim Aldi-Angebot ab Montag: Der angebotene HDTV-Sat-Receiver zum Empfang der Privatsender in HDTV über die Freenet-Plattform grenzt schon fast an Verbrauchertäuschung.

Für 49,99 Euro gibt es ab Montag bei Aldi Nord den „Technisat Digit S4“ – ein Digitalreceiver mit HDTV-Empfang inklusive Irdeto-Verschlüsselungssystem und Freischaltung über drei Monate, um die deutschen Privatsender hochauflösend zu sehen. Doch der Frust wird sich am 31. Dezember entladen, denn dann wird Freenet via Satellit abgeschaltet und der Pay-TV-Receiver kann nur noch die frei empfangbaren deutschen Programme in HD und SD darstellen. Eine Verlängerung der Freischaltung ist dann nicht mehr möglich.

Die Freenet-Tochter Media Broadcast ist bereits im vergangenen Monat aus der Vermarktung der HD-Programme der Privatsender via Satellit ausgestiegen. Auf der Webseite wurde das Angebot bereits entfernt, dort ist zu lesen: „Wir haben unser Produktangebot angepasst und werden den Verkauf von Freenet TV Satellit Produkten ab dem 05.02.2020 einstellen.“

Doch bei Aldi kann man die Geräte noch erwerben. Im Gegensatz zu Technisat-Boxen für das konkurrierende HD Plus wie dem „TechniSat EUROTECH 2 HD+“ inkl. 6 Monate kostenfreie Freischaltung von HD Plus für aktuell 75,51 Euro sind die 49,99 Euro für den „Digit S4“ ein Schnäppchen. Beachtet man aber, dass die Box ab 2021 eigentlich nur noch als Free-TV-Receiver taugt, könnte man als Technisat-Fan auch auf den „TechniSat HD-S 222“ setzen, eine HDTV-Box für Free-TV zum Preis von aktuell 40,51 Euro.

Also passen Sie auf, Augen auf beim Receiver-Kauf!