In einem regelrechten Coup sicherte sich die Telekom vor anderthalb Jahren die TV-Rechte an der Heim-EM 2024. Seit heute ist klar, welche Free-TV-Sender das Turnier überträgt.

Es glich einem Erdbeben mittlerer Stärke, als die Telekom Ende Oktober 2019 die Übertragungsrechte für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland erwarb (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Ausgerechnet im Fall der Heim-EM zogen die üblichen Verdächtigen von SportA, der Sportrechte-Agentur von ARD und ZDF den Kürzeren. Ein Coup sondergleichen von Telekom. Aber schon zum damaligen Zeitpunkt wurde bekanntgegeben, dass „eine mögliche Sublizenzierung an einen Free-TV-Partner geprüft werde“. Nun ist es also so weit.

ARD und ZDF schlagen zu

Können nun doch die EM zeigen© obs/ARD ZDF

Viele Spiele der EM 2024 laufen in gut drei Jahren auch bei ARD und ZDF. Das umfangreiche Vertragswerk bietet den öffentlich-rechtlichen TV-Anbietern die Möglichkeit, den Großteil der Partien zu zeigen. Dazu zählen laut dpa auch die Spiele der deutschen Mannschaft. Einiges aber bleibe „exklusiv“ bei der Telekom. Genaueres verkündet die Telekom diesen Dienstagvormittag im Rahmen einer Pressekonferenz.

Die Telekom hält die exklusiven Verwertungsrechte für alle 51 Spiele und kann somit die komplette Euro 2024 über ihre TV- und Streaming-Plattformen anbieten. Anno 2019 wurde angekündigt, dass die Spiele der deutschen Nationalmannschaft sowie – etwas intransparent formuliert – auch weitere Spiele frei empfangbar sein werden. Das gilt in jedem Fall aber wohl zumindest für die Halbfinalspiele und das Finale.

Heim-EM 2024 in zehn Stadien

Die Spielorte für Heim-EM stehen bereits fest. Gespielt wird in Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Köln, Leipzig, München und Stuttgart.(bey/dpa)