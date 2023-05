Vodafone erhöht Preise: Verbraucherzentrale will klagen

Anzeige

Internetkunden von Vodafone sollen für ihren Anschluss jetzt höhere Preise zahlen. Die Verbraucherzentrale will dagegen vorgehen.

Anzeige

Die Verbraucherzentrale will mit einer Sammelklage erreichen, dass Verbraucherinnen und Verbraucher nur die vereinbarten Preise zahlen müssen und zu viel geleistete Beiträge erstattet bekommen. Das teilte der Verband Anfang Mai mit. DIGITAL FERNSEHEN hatte bereits im März 2023 über die geplante Preiserhöhung von Vodafone berichtet. Schon damals war die Rede von Mehrkosten für Kabel- und DSL-Kunden von fünf Euro pro Anschluss im Monat. Als Hintergrund nannte ein Vodafone-Sprecher im Interview gestiegene Kosten im vergangenen Jahr. Alle betroffenen Kunden sollen dabei bis Juni mit persönlichen Anschreiben und über Mail informiert werden, hieß es damals.

Verbraucherzentrale prüft Sammelklage gegen Vodafone

Die Verbraucherzentrale hält die Preiserhöhung jedoch für unzulässig, wie man einer jüngeren Meldung des Verbands entnehmen kann. Das gelte auch für die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die das Vorgehen erlauben sollen, so die Zentrale. Die Folge soll sein, dass Verbraucher den angekündigten Preissteigerungen widersprechen können, wie man in der Mitteilung nachlesen kann. Betroffene sollen sich jetzt an den Verband wenden können, um gegen die erhöhten Preise vorzugehen.

Die Verbraucherzentrale ruft für eine potentielle Sammelklage Kunden dazu auf, ihren Fall online zu melden. Möglich ist das über ein eigenes Online-Formular. Der Verband kann im Anschluss laut eigenen Angaben gegen Vodafone vorgehen, wenn sich genügend Leute melden und die Verbraucherzentrale konkrete Fälle prüfen konnte.

Quelle: Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Bildquelle: Gesetz-Recht-Hammer-Gericht: © dianaduda - Fotolia.com