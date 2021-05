„Wrong Turn“ und „Horizon Line“: Kinofilme feiern bei Sky Premiere

Anzeige

Durch einen Vertrag mit Constantin Film zeigt Sky mit „Wrong Turn“ und „Horizon Line“ zwei ursprünglich für das Kino gedachte Filme exklusiv als als Deutschland-Premiere. „Wrong Turn“ startet sogar schon diese Woche.

Da die Corona-Pandemie einen regulären Kinobetrieb vielerorts immer noch verhindert, haben Studios und Verleiher ihre Filme zuletzt nicht selten direkt für das Heimkino veröffentlicht. Diesen Plan verfolgt nun offiziell auch Constantin Film mit dem Horrorstreifen „Wrong Turn – The Foundation“ und dem Flugzeug-Thriller „Horizon Line“. Bereits vor einigen Tagen war ein Heimkinostart von „Wrong Turn“ auf DVD und Blu-ray für den 22. Juli angekündigt. Ein regulärer Kinostarttermin verschwand indes aus der aktualisierten Vorschau von Constantin Film. Sogar schon diesen Samstag, also genau zwei Monate vorher, wird der Film jetzt zudem seine exklusive Streaming-Premiere bei Sky feiern.

Horrorfilm „Wrong Turn“ ab Samstag bei Sky

Ab dem 22. Mai wird „Wrong Turn“ bei Sky Cinema zu sehen sein sowie über Sky Q und Sky Ticket zum Abruf bereitstehen. Bei dem Film handelt es sich um ein Reboot der „Wrong Turn“-Reihe, die Anfang der 2000er durchaus einen gewissen Kultfaktor erlangen konnte. In den Streifen geht es meist um eine Gruppe junger Menschen, die im Wald von mutierten Kannibalen gejagt wird.

Während die meisten Teile der Reihe in Deutschland bis heute nur in zensierten Fassungen erhältlich sind, wird das „The Foundation“ jedoch ungeschnitten erscheinen, wie Sky heute mitteilte. Das neue Reboot beziehungsweise der siebte Teil, scheint dabei einen etwas anderen Weg zu gehen: Dieses Mal gerät eine Gruppe Uni-Absolventen nämlich in die Fänge einer mörderischen Sekte. Wer den ersten Teil der „Wrong Turn“-Reihe von 2003 nachholen will, wird bei Sky ebenfalls fündig.

Fatale Flugreise im Juni

Ähnlich spannende Unterhaltung verspricht Sky für den Thriller „Horizon Line“. In dem Film fliegt ein Ex-Liebespaar (Allison Williams und Alexander Dreymon) gemeinsam an Bord einer einmotorigen Cessna zu einer Hochzeit über den Indischen Ozean. Unterwegs erleidet ihr Pilot jedoch einen Herzinfarkt. Das orientierungslose Paar muss nun selbst das Kleinflugzeug steuern – direkt durch einen Tropensturm. Geschrieben wurde der Film von den Autoren des Sci-Fi-Kammerspiels „10 Cloverfield Lane“. Am 25. Mai gibt es den Thriller bei Sky und Sky Ticket als Deutschlandpremiere zu sehen.

