Denon: neues Firmware-Update für besseren Klang

Denon hat für seine Home-Lautsprecher gestern ein neues Firmware-Update zur Verfügung gestellt. Damit soll vor allem der perfekte Bass eingestellt werden können.

Die Positionierung eines Lautsprechers im Raum ist bekanntlich nicht zu unterschätzen, so auch bei den neuen Home-Lautsprechern von Denon. Wenn man die Geräte beispielsweise in einer Ecke aufstellt, prallt der Bass zurück und dröhnt. Steht er zu weit von der Wand entfernt, kann der Bass verloren gehen.

Mit dem neuesten Firmware-Update stellt Denon nun seinen Kunden die Möglichkeit zur Verfügung, den Bass an die persönlichen Vorlieben anzupassen. Wenn man die HEOS App aktualisiert hat, soll laut dem Unternehmen im Einstellungsmenü unter „Einstellungen“, „Meine Geräte“, „Denon Home“ eine neue Option mit dem Namen „Aufstellung“ erscheinen. Mit dieser neuen Funktion kann die Position des Lautsprechers angegeben werden, um die Wiedergabe tiefer Bässe zu optimieren. Dabei stehen drei Optionen zur Auswahl: offene Aufstellung, entfernt von der Wand; in der Nähe einer Wand oder auf einem Regal und in einer Ecke oder in der Nähe zweier Wände.

Bedienung über Schnellwahltasten

Im Anschluss an die Positionierungseinstellungen soll man die Basswiedergabe dann ganz individuell anpassen können. Ein Vergleich zwischen den drei Optionen beim Hören sei möglich. Auf den Denon Home-Lautsprechern befinden sich darüber hinaus Lautstärke-, Play- und Pause-Schnellwahltasten. Mit dem neuen Firmware Update sei es nun auch möglich, Songs direkt am Lautsprecher zu überspringen, ohne erst das Mobiltelefon zur Steuerung suchen zu müssen. Dafür muss die Play/Pause-Taste doppelt angetippt werden.

Das Update ist seit gestern für alle Denon Home Multiroom-Lautsprecher freigeschaltet. Das Update soll starten, sobald der Lautsprecher mit dem Internet verbunden und die HEOS App geöffnet ist.

Falls die Option „automatisches Update“ gewählt wurde, sollte das Update bereits installiert sein.