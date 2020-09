Loewe präsentiert auch komplett neues Audio-Portfolio

Anzeige

Das neue Line-up umfasst Smart Radios der Loewe klang s-Linie, moderne Lösungen für Multiroom-Streaming im ganzen Haus sowie neue Produkte für das Heimkino.

Nachdem man bereits mehr als eine Hand voll Neuigkeiten präsentiert hat, will Loewe nun auch noch mit einem vollständig neuen Portfolio an Audiolösungen die Herzen von TV- und HiFi-Genießern erobern. Unter der Bezeichnung klang s präsentiert der Traditionshersteller eine Familie neuer Smart Radios: Die Modelle Loewe klang s3 und klang s1.

Das Loewe klang s3 ist ein smartes Lautsprechersystem, das Internet-Radio mit DAB/DAB-Plus-Tuner und einem CD-Player verbindet. Dienste wie Amazon Music oder Spotify connect sind bereits integriert. Das Gerät spielt aber mit seinem 60-Watt-Verstärker durchaus beeindruckend auf.

Das klang s1, das kompakteste neue Familien-Mitglied des Loewe-Audioportfolios, benötigt kaum Platz. Es eignet sich daher gut für Klanggenuss in kleinen Räumen wie der Küche, dem Schlafzimmer oder dem Bad. Zur Ausstattung gehören ein 40-Watt-Verstärker, DAB/DAB+und Internet-Radio sowie umfassende Streaming-Funktionen (Amazon Music sowie Spotify connect sind ebenfalls bereits integriert). Das gebürstete Aluminium-Gehäuse ist mit profilierten Tasten und einem beleuchteten Drehregler geschmückt.

Mit dem Loewe klang mr5, Loewe klang mr3 und Loewe klang mr1 stellt das Unternehmen zudem drei neue Multiroom-Lautsprecher vorn. Gestaltet im kegelförmigen Look und bespannt mit edlem Akustikstoff wirkt der optische Auftritt der Lautsprecher souverän und elegant. Auch Akustisch setzen die drei Lautsprecher Akzente: So unterstützt das Topmodell Loewe klang mr5 den hochauflösenden Flac-Standard (192kHz). Mit einer Gesamtmusikleistung von 90 Watt beschallt er mühelos größere Räume. Der Loewe klang mr3 erreicht 60 Watt und eignet sich damit für mittlelgroße Zimmer, während der kompakte Loewe klang mr1 sich mit 30 Watt Gesamtmusikleistung am ehesten für kleinere Räumlichkeiten anbietet.

Die Loewe klang mr Lautsprecher basieren auf der neuen Loewe-Multiroom-Plattform und lassen sich beliebig kombinieren. Die Bedienung erfolgt dabei über Apple Airplay oder Google Cast. Ein auf der Oberseite der Lautsprecher platziertes Touch-Display bietet zusätzliche Optionen sowie Informationen zur laufenden Wiedergabe.

Für ein Heimkino-Erlebnis auf allerhöchstem Niveau sorgt schließlich die smarte 5.1.2 Dolby-Atmos-Multiroom-Soundbar Loewe klang bar5 mr im Set mit dem Subwoofer Loewe klang sub5. Mit einer Gesamtmusikleistung von 800Watt ist glasklarer, druckvoller Dolby Atmos-Sound garantiert. Auf der Kompatibilitätsseite gibt es drei HDMI-Buchsen, 4K-Upscaling und 4K-Pass-Through nichts zu wünschen. Die native App unterstützt sämtliche Streamingdienste, sowie Google Chromecast und Apple AirPlay 2.

Preis und Verfügbarkeit

Alle neuen Audioprodukte von Loewe kommen im ersten Quartal 2021 in den autorisierten Fachhandel. Die unverbindlichen Preisempfehlungen für die Smart Radios liegen bei 599 Euro für das Loewe klang s3 und 399 Euro für das Loewe klang s1. Die MultiroomLautsprecher Loewe klang mr5 und Loewe klang mr3 werden mit einer Preisempfehlung von 629 Euro beziehungsweise 499 Euro angeboten, das Modell Loewe klang mr1 wird bereits ab 399 Euro verfügbar sein. Die Preisempfehlung für die Soundbar Loewe bar5 mr wird bei 1.299 Euro liegen, der zugehörige Subwoofer Loewe klang sub1 kommt für 399,00 EUR in den Fachhandel.