Sky: Dolby-Atmos-Premiere schon beim Super Cup über lineare Kanäle

Ab der kommenden Bundesliga-Saison 2022/23 geht Sky noch einen Schritt weiter und überträgt erstmals Live-Fußball auch mit dem besten immersiven Klangerlebnis in Dolby Atmos (DIGITAL FERNSEHEN berichtete bereits im Mai).

Damit ist Sky der erste Sender in Deutschland, der mit der Unterstützung der DFL bei einer Live-Sport-Übertragung Dolby Atmos zum Zuschauer bringt. Das passiert zum Start der neuen Funktion beim Super-Cup-Spiel zwischen RB Leipzig und Bayern München (Samstag, 20.30 Uhr) und infolgedessen auch bei den Topspielen der Bundesliga zunächst im linearen Programm, in diesem Fall Sky Sport Bundesliga 1 und UHD. Eine Ausweitung auf alle Sky-Plattformen konnte auf Nachfrage bei einem Presse-Event von Sky an diesem Dienstag noch nicht garantiert werden. Es sei aber nicht ausgeschlossen, dass dies schon zum Bundesliga-Start geschieht.

Bestes Fußball-TV-Erlebnis bei Sky: UHD/HDR und Dolby Atmos

Beim Super Cup kommt darüber hinaus eine sogenannte Star-Cam zum Einsatz, wie Sky-Fußball-Chef Mario Nauen ankündigte. Designiert für diese Rolle wäre demnach natürlich Bayern-Neuzugang Sadio Mané. An jedem Spieltag dürfen sich Sky-Q-Kunden zudem auf spezielle bekannte Features freuen, mit denen sie die Bundesliga-Spiele am „Super Samstag“ auf besondere Art und Weise erleben können.

Unter anderem bietet Sky das Topspiel in bester UHD-HDR-Bildqualität an. Mit der „Was hab‘ ich verpasst?“-Funktion haben die Fans die Möglichkeit, Schlüsselmomente wie Tore, Elfmeter und Platzverweise während der Live-Übertragung jederzeit auf Knopfdruck abzurufen, ohne dabei das laufende Spiel verlassen zu müssen.

Darüber hinaus stehen auf Sky Q die meisten Formate, Highlight-Sendungen und viele weitere Inhalte auch auf Abruf zur Verfügung.

