SES in wirtschaftlicher Schieflage

Der luxemburgische Satellitenbauer SES kämpft mit sinkenden Geschäftszahlen. Im Rahmen eines Sozialplans wurden nun umfangreiche Stellenkürzungen angekündigt.

Konkret will SES nach eigenen Angaben einen Teil seiner Regionalbüros schließen. Aber auch der Stammsitz in Betzdorf, Luxemburg, ist Teil des am Freitag publik gewordenen Sozialplans. Von den weltweit insgesamt 2.100 Angestellten des Satellitenbauers werden zwischen zehn und 15 Prozent von den Umstrukturierungen betroffen betroffen sein.

Wie das „Luxemburger Wort“ zu berichten weiß, handele es sich bei den gestrichenen internationalen Niederlassungen um die Standorte in Brüssel, Warschau und Zürich sowie die Dependancen in Großbritannien auf der Isle of Man und in London. Die Aktivitäten der genannten Standorte sollen demnach in den Büros in Kiew, Stockholm, Stockley Park (London), Den Haag und den Stammsitz in Luxemburg verlegt werden.

Im Rahmen der Umstrukturierungen seien darüber hinaus Umschulungen für betroffenes Personal aber auch das Angebot zur freiwilligen Frühverrentungen vorgesehen. Der lokalen Zeitung zufolge sei das Satellitengeschäft innerhalb eines Jahres um 8,5 Prozent zurückgegangen.

SES ist zu rund einem Drittel in staatlicher luxemburgischer Hand und galt lange als Vorzeige-Unternehmen. Nun scheinen stürmische Zeiten anzustehen, in denen das in Mitleid gezogene Geschäfts-Image erst einmal wieder aufpoliert werden muss. Offensichtlich kann dies nicht ohne personelle Einschnitte vonstatten gehen.