MediaMarkt und Saturn bieten Kalibrierungs-Service für TVs an

Ab sofort bieten beide Elektronikhändler in bundesweit über 400 Märkten oder online eine professionelle TV-Kalibrierung mit der Calman-Software an. Kunden können so ihr individuelles Fernseherlebnis bestimmen.

Ein Fernsehbild, dass dem Hollywood-Standard entspricht? Mit der Calman Software ist das möglich. Sie kommt bereits seit Jahren in Hollywood zum Einsatz und wird von der Film- und Fernsehindustrie hoch geschätzt. Ob Farbtemperatur, Bildhelligkeit oder Kontrast – der neu ausgewählte Fernseher kann mit dem neuen Service der Elektronikhändler direkt im Markt individuell auf die optimalen Werte justiert werden oder auf Wunsch sogar zuhause.

Neben der Kalibrierungssoftware Calman kommt für die Einmessung der TV-Geräte bei beiden Elektronikhändler ein professionelles Kolorimeter zum Einsatz. Ihren individuellen Fernseher mit realistischem Film- und Seriengenuss erhalten Kunden durch die optimale Einstellung von Farbtemperatur, Gamma-Verlauf, Bildschärfe, Bildhelligkeit und Kontrast auf die Referenzwerte, die auch in der Filmproduktion zum Einsatz kommen. Der Service läuft bei MediaMarkt unter „Startklar“ sowie bei Saturn unter „Ready2Go“ – im Markt kostet der Service 99 Euro und 199 Euro bei der individuellen Kalibrierung zu Hause.

Kalibrierung vor Ort

Um den Service zu nutzen, gibt es zwei Optionen: Kauft der Kunde sein TV-Gerät in einem der über 400 Märkte direkt vor Ort, kann das Gerät im Markt von einem Calman-zertifizierten Mitarbeiter individuell kalibrieren lassen und ihn im Anschluss direkt mitnehmen oder nach Hause liefern lassen. Welche Modelle sich genau eignen, wissen die Mitarbeiter in den Märkten. Darüber hinaus bieten die Märkte auch bereits vorkalibrierte Fernseher direkt zum Mitnehmen an.

Kalibrierung zu Hause

Bei der zweiten Option lässt der Kunde seinen Fernseher von der Deutschen Technikberatung (DTB), dem Servicepartner von MediaMarkt und Saturn, zu Hause kalibrieren. Der Vorteil bei dieser Option ist die Berücksichtigung der individuellen Lichtverhältnisse im eigenen Haus. Diese Premium-Option kann beim Kauf eines neuen Fernsehers in einem MediaMarkt oder Saturn-Markt sowie bei einem Online-Kauf dazu gebucht werden. Bei Geräten, die sich für die Kalibrierung eignen, wird die Buchungsoption in den Onlineshops direkt mit angezeigt. Ältere TV-Geräte bleiben von diesem Service jedoch nicht ausgeschlossen: Die einzige Voraussetzung ist ein Nachweis, aus dem aus dem hervorgeht, dass der Fernseher bei MediaMarkt oder Saturn gekauft wurde.

Das Rückgaberecht für einen neu gekauften, kalibrierten Fernseher bleibt selbstverständlich bestehen.