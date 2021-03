Neo QLED & Micro-LED: Samsung enthüllt Preise für neue TVs

Anzeige

Bei 499 Euro geht es bereits los: Samsung hat nun die offiziellen Preise für seine QLED und NEO QLED Tvs bekannt gegeben. Im April kommen auch die Micro LED TVs, allerdings ab 130.000 Euro.

Nachdem Samsung erst kürzlich beim „The First Look“ Launch-Event seine neuesten Produkte vorgestellt hatte, kommen nun die Preise dafür. Der Hersteller hat jetzt die offiziellen Preisempfehlungen seiner QLED und Neo QLED Fernseher aus diesem Jahr enthüllt. Anfang April sollen die Modelle dann verfügbar sein.

Neo QLED

Bei den Neo QLED TVs mit 4K und 8K Auflösung stechen vor allem die neuen Quantum-Mini-LEDs hervor. Deren Größe soll nur 1/40 der konventionellen LEDs betragen. Außerdem soll mithilfe des Micro Layers Licht nun präziser und gleichmäßiger verteilt werden. Das soll für ein besseres Bild und auch einen besseren Schwarzwert sorgen.

Beide, QLED und Neo QLED sind LCD-TVs, lediglich die Mini-LED-Beleuchtung ist beim QLED anders. Das zeigt sich dann in den Preisen.

Der teuerste Neo QLED, der QLED QN900A mit 85 Zoll und 8K, kostet 9.999 Euro. Das günstigste QLED-Modell hingegen, der Q50A mit 32 Zoll, ist schon für 499 Euro zu bekommen. Dazwischen reihen sich alle anderen Modelle ein.

Samsung NEO QLED TV

Eigentumswohnung oder Super-Fernseher?

Neben den noch erschwinglichen QLED-Modellen kommen auch bald die Micro-LED-TVs auf den Markt. Auch wenn die Bildqualität ausgezeichnet sein soll, können sich die Preise sehen lassen: Für das Modell mit 99 Zoll muss man stolze 129.999 Euro zahlen. Bei 110 Zoll sind es dann 149.999 Euro.

The Frame

Auch die Preise für den neuen The Frame sind nun bekannt. Samsungs Lifestyle-TVs sollen an Kunstwerke erinnern und können neben dem Fernsehen wie digitale Bilderrahmen genutzt werden. Lediglich das Modell mit 32 Zoll wurde nicht erneuert, da bleibt es beim Vorjahresmodell für 549 Euro. Der teuerste The Frame kostet hingegen 2.999 Euro.

Preise in der Übersicht:

Samsung The Frame 2021:

75 Zoll – 2.999 €

65 Zoll – 1.999 €

55 Zoll – 1.399 €

50 Zoll – 1.249 €

43 Zoll – 1.099 €

32 Zoll – 549 €

Samsung Neo QLED TVs:

QN900A – 65 Zoll 5.999 €, 75 Zoll 7.499 €, 85 Zoll 9.999 €

QN800A – 65 Zoll 3.999 €, 75 Zoll 5.499 €, 85 Zoll 7.299 €

QN95A – 55 Zoll 2.199 €, 65 Zoll 2.999 €, 75 Zoll 4.299 €, 85 Zoll 5.899 €

QN90A – 50 Zoll 1.799 €, 55 Zoll 1.999 €, 65 Zoll 2.799 €, 75 Zoll 3.999 €, 85 Zoll 5.499 €

QN85A – 55 Zoll 1.799 €, 65 Zoll 2.399 €, 75 Zoll 3.499 €, 85 Zoll 4.699 €

Samsung QLED TVs:

Q80A – 50 Zoll 1.349 €, 55 Zoll 1.499 €, 65 Zoll 1.799 €, 75 Zoll 2.899 €

Q70A – 55 Zoll 1.299 €, 65 Zoll 1.599 €, 75 Zoll 2.499 €, 85 Zoll 3.499 €

Q60A – 43 Zoll 749 €, 50 Zoll 899 €, 55 Zoll 999 €, 65 Zoll 1.299 €, 75 Zoll 1.899 €, 85 Zoll 2.999 €

Q50A – 32 Zoll 499 €