Telekom: Software-Update für Media Receiver und TV-Boxen fixt Disney+ Fehler

Die Telekom bietet ein neues Software-Update für seien Media Receiver und TV-Boxen. Auf neue Funktionen wurde dabei verzichtet, dafür konnten einige Fehler behoben werden.

Das Software-Update widmet sich unter anderem einem Fehler, der im Langzeitbetrieb einiger Apps auftauchte. So stürzten die TV-Boxen nach mehr als 10 Stunden Live-TV ab. Disney+, Prime Video, Youtube oder die ARD-Mediathek ließen sich dann nicht mehr öffnen. Dieses Problem soll aber nun der Vergangenheit angehören, was vor allem die Binge-Watcher da draußen freuen dürfte. Außerdem wurde bei demUpdate an der Stabilität des Disney+ App gearbeitet und hierfür nicht näher erläuterte techinsche Anpassungen vorgenommen.

Bei den Media Receivern 401, 201 und 601 in Verbindung mit dem Telekom Smart Speaker, wird der Sprachbefehl „Ton aus“ (Mute/Kein Ton) nun korrekt ausgeführt.

Verbesserung der Performance und Anordnung der Kacheln in der Lane „Jetzt im TV“.

Die Apps YouTube, Prime Video, Disney+ und ARD-Mediathek führen nach einem Langzeitbetrieb (länger als 10 Stunden Live-TV schauen) nicht mehr zu einem Absturz der Box. Die Apps ließen sich dann nicht mehr starten.

Technische Anpassungen und Stabilitätsverbesserungen der Disney+ App.

Bluetooth-Verbesserungen für das Verbinden und das Aufwachen der Fernbedienung mit der MagentaTV Box.

Die aktuelle Software-Version (SW-Version) für Media Receiver 401 und 201 und die MagentaTV Box und die MagentaTV Box Play findet man im Menü folgendermaßen:

Einstellungen > Media Receiver > Systeminformationen > System

Quelle: Deutsche Telekom

