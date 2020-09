Unterstützt DVB-C-Streaming: FritzOS 7.21 Update für nächsten Kabelrouter

Anzeige

AVM zündet die nächste Stufe: Mit der Fritzbox 6591 Cable kommt ein weiterer Kabelrouter in den Genuss des 7.21 Updates. Das bietet ein herausragendes Merkmal.

Das Update zum Update beinhaltet im Gegensatz zur 7.20 FritzOS-Version auch die Unterstützung für DVB-C (Sat>IP) Streaming. Der neuen Verschlüsselungsstandard WPA3, der auch schon Teil der vorangeganen Variante, ist selbstverständlich auch hier mit an Bord. Bislang wurde die 7.21-Version lediglich für die Fritzbox 6660 Cable angeboten (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Mit der 6591er-Variante kommt nun der zweite Kabelrouter in den Genuss des Update-Upgrades. Die Fritzbox 7490 dürfte nach Fritz-Labor-Stand die nächste sein, die an die Reihe kommt.

Die weiteren neuen Leistungsmerkmale:

Mehr WLAN-Sicherheit mit dem neuen Verschlüsselungsstandard WPA3

Gästen einen offenen WLAN-Hotspot anbieten, der Daten sicher verschlüsselt überträgt (OWE)

Mehr WLAN-Performance mit Mesh Steering und dem Mesh-Autokanal

Internetzugang für einzelne Geräte komfortabel aus- und wieder einschalten (Gerätesperre)

Übertragungstempo von VPN-Verbindungen fast verdreifacht

Sicheres Telefonieren am Telekom-Anschluss durch Sprach-Verschlüsselung

Mehr Komfort für Online-Telefonbücher, Anrufbeantworter, Faxfunktion

Smartes Telefonbuch zeigt am FRITZ!Fon passende Vorschläge bereits während der Nummerneingabe

Neue Produkte unterstützt: LED-Lampe FRITZ!DECT 500 und Vierfach-Taster FRITZ!DECT 440

Mehrsprachig: Sprachauswahl für die gesamte Benutzeroberfläche und FRITZ!Fon

Schnelleres FRITZ!NAS über ein Netzlaufwerk (\\fritz.nas) und mit neuer SMB-Version

Unterstützung für DVB-C (Sat>IP) Streaming

Zusätzliche Infos des Herstellers zum 7.21 Update für die FritzBox 6591 Cable.