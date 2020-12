Vodafone und Disney bringen Smart Watch für Kinder auf den Markt

Anzeige

Disney und Vodafone machen gemeinsame Sache: Mit der neuen Neo Smart Watch können Eltern immer mit ihren Kindern in Verbindung bleiben.

Vodafone und Disney bringen schon bald eine neue Smart Watch speziell für Kinder auf den Markt: Neo heißt die smarte Uhr. Diese soll dafür sorgen, dass Eltern mit ihren Kindern in Verbindung bleiben. Durch Anrufe, Chats, vertraute Charaktere und Emojis können sie sie einbeziehen.

Kinder sollen so Technik früh entdecken und damit vertraut werden. Mit einer eingebauten und nach vorne gerichteten Kamera können sie ihren Tag festhalten, während der Aktivitäten-Tracker ihre Bewegung erfasst. Jedoch ist es laut Vodafone am wichtigsten, dass Eltern immer mit ihren Kindern in Verbindung bleiben können.

Mit der Vodafone Smart App sollen Eltern die volle Kontrolle haben. Denn sie können auf ihrem Smartphone Kontakte festlegen, Nutzungszeiten verwalten und den Standort verfolgen. Mit der Kalenderfunktion können Termine und Erinnerungen festgelegt werden.

Minnie Mouse, Darth Vader und Baby Yoda

Durch die Disney Charaktere können Kinder Neo, die Smart Kids Watch ganz individuell anpassen, indem sie ihren eigenen Lieblingshelden auswählen. Darunter befinden sich Minnie Mouse, Elsa, Darth Vader, der Avenger und Yoda aus der Disney+ Serie „The Mandalorian“.

„Wir freuen uns, das Smartwatch-Erlebnis für Kinder durch diese aufregende Zusammenarbeit in einer schnell wachsenden Kategorie neu zu definieren. Indem wir innovatives interaktives Design und Technologie mit beliebten Charakteren von Disney, Pixar, Marvel und Star Wars™ zusammenbringen, haben wir für Kinder ein wirklich einzigartiges Erlebnis geschaffen.“, erzählt John Love, VP, Interactive Experiences bei Disney Parks, Experiences und Products.

Zusammenarbeit mit Fuseproject

Neo ist das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen Vodafone und Disney sowie dem Designer Yves Béhar und seinem Team von Fuseproject. Dabei wurde die vom Vodafone Smart Tech-Team entwickelte Hardware mit einer Software von Vodafone und Disney verbunden.

„Durch die Kombination der führenden Design- und Technologie-Fähigkeiten von Vodafone mit den weltweit beliebtesten Charakteren von Disney ist ein unglaubliches Produkt entstanden, das sowohl Eltern als auch Kinder lieben werden.“, so Lutfu Kitapci, Managing Director, Vodafone Smart Tech.

Release und Vorregistrierung

Die Neo Smart Watch soll ab Anfang 2021 verfügbar sein, die Vorregistrierung startet bereits jetzt. Im Handel soll Neo über Vodafones neues ‚Smart Tech Portfolio‘ mit flexiblen Tarifen speziell für smarte Produkte angeboten werden. Auch dieses sollen ab Anfang 2021 im Handel verfügbar sein. Bei YouTube gibt es zudem einen ersten Blick auf die Smart Watch.