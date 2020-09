Xbox Series S: Microsoft bestätigt Design und Preis

Anzeige

Dass die Xbox X bald auf den Markt kommt, ist kein Geheimnis mehr. Nun soll aber gleichzeitig noch eine andere Version erscheinen – Die kleinste Xbox aller Zeiten. Das von einem YouTuber geleakte Design und den geleakten Preis bestätigte Microsoft nun.

In einem YouTube-Video enthüllte YouTuber Brad Sams erst gestern das Design der Xbox Series S, der kleinen Schwester der neuen Xbox Series X. Im Gegensatz zur Series X ist sie deutlich kleiner, weiß und mit der schwarzen runden Lüftung ähnelt sie einem Lautsprecher. Auch gab er den Preis für die kleinste Xbox aller Zeiten bekannt: 299 US-Dollar. Dieser entspricht also dem Vorgänger Xbox One S. Die Grafikleistung der Series S soll bei vier Teraflops etwa im Bereich der großen Vorgängervariante Xbox One X liegen – nur eben günstiger.

Zumindest den Preis bestätigte Microsoft heute Morgen auf Twitter: „Let’s make it official! Xbox Series S Next | Next-gen performance in the ˢᵐᵃˡˡᵉˢᵗ Xbox ever. $299 (ERP). Looking forward to sharing more! Soon. Promise.“

Über die Xbox Series X ist hingegen schon mehr bekannt: Wie der Einstiegspreis der Xbox One X soll sie ebenfalls 499 US-Dollar kosten. Außerdem sollen Auflösungen von bis zu 4K beim Spielen erreicht werden. Bislang war der Release für Ende November geplant, jetzt soll die Xbox Series X laut „Windows Central“ bereits am 10. November auf den Markt kommen – zusammen mit der Xbox Series S, der kleinsten Xbox aller Zeiten.