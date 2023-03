Smart-TVs von Amazon: Fire TV Fernseher ab sofort in Deutschland erhältlich

Anzeige

Vom Premium-QLED, bis zum Smart-TV-Einstiegsmodell alles dabei: Ab heute sind drei von Amazon selbst entwickelte Fire TV Fernseher-Modellreihen auch in Deutschland erhältlich.

Das Spitzenmodell, die Omni-QLED-Serie, verfügt über ein brillantes 4K-Quantum-Dot-Display (QLED) und freihändige Alexa-Sprachsteuerung. Wenn gerade nicht gestreamt wird, verwandelt die Ambient-TV-Funktion den Fernseher in ein informatives und persönliches Display für Alexa-Widgets, Kunstwerke oder eigene Fotos. Die Fire TV 4-Serie erweckt Filme und Serien mit 4K Ultra HD, HDR10, HLG und Dolby Digital Plus zum Leben. Die Fire TV 2-Serie bringt das Fire TV-Erlebnis zu einem besonders attraktiven Preis in jeden Raum des Zuhauses.

„Weltweit über 200 Millionen verkaufte Fire TV Streaming-Player und Smart-TVs sind Ausweis unseres unermüdlichen Einsatzes für ein intelligenteres und intuitiveres Fernseherlebnis“, sagt Emma Gilmartin, Director Fire TV EU. „Fernseher sind das am schnellsten wachsende Segment des Fire TV-Geschäfts. Wir freuen uns, jetzt ein komplettes Line-up an selbstentwickelten Smart-TVs mit Fire TV-Erlebnis, leistungsstarker Smart-Home-Steuerung und Alexa nach Deutschland zu bringen.“

Fire TV-Omni-QLED-Serie – der bisher innovativste Amazon-Fernseher

Die Fire TV Omni QLED-Serie im Lifestyle-Ambiente. © Amazon.de

Die Fire TV-Omni-QLED-Serie ist in vier Größen – 43, 50, 55 und 65 Zoll – erhältlich und verfügt über ein brillantes 4K-QLED-Display mit Full Array Local Dimming von bis zu 80 Bereichen (abhängig von der Modellgröße) sowie Unterstützung für HDR10+, HLG, Dolby Vision IQ und HDR10+ Adaptive. Dank des integrierten Umgebungslichtsensors passen die Geräte die Bildschirmhelligkeit automatisch an, um einen optimalen Kontrast für alle Inhaltsquellen, Formate und Lichtverhältnisse zu schaffen.

Die Fire TV-Omni-QLED-Serie ist zudem die erste Smart-TV-Modellreihe mit Ambient-TV-Funktion. Sie kombiniert Streaming-Funktionen, Leistung und freihändige Alexa-Sprachsteuerung, die Kunden von Fire TV kennen und schätzen, mit Ambient-Features, die den Fernseher in ein smartes Display verwandeln, wenn gerade nicht gestreamt wird. Integrierte Sensoren erkennen, wenn eine Person den Raum betritt und aktivieren die Ambient-TV-Funktion, die auch freihändig per Sprache gesteuert werden kann.

Fire TV 4-Serie mit 4K / UHD-Bildqualität

Die Fire TV 4-Serie kombiniert 4K UHD-Auflösung mit HDR10 und HLG für kinoreife Bildqualität bei 4K-Serien und -Filmen. Mit der Alexa-Sprachfernbedienung für Fire TV lassen sich Inhalte ganz einfach finden, starten und steuern, aber auch Wetterbericht, Sportergebnisse und vieles mehr abrufen. Die Produktreihe umfasst Modelle mit 43-, 50- und 55-Zoll-Display und bietet ein vollständig integriertes Fire TV-Erlebnis. Bereits zum Start kündigt Amazon kontinuierlich neue Features und Smart-Home-Funktionen an.

Fire TV 2-Serie – schon ab unter 300 Euro erhältlich

Die Fire TV 2-Serie ist in 32 und 40 Zoll erhältlich und bietet Kund:innen eine besonders preisattraktive Möglichkeit, ihre Lieblings-Apps und Alexa in jedem Raum zu nutzen. Die Fire TV 2-Serie mit 32 Zoll bietet 720-HD-Auflösung, während das 40-Zoll-Modell über Full 1080-HD-Auflösung verfügt. Beide Modelle unterstützen HDR10, HLG und Dolby Digital Audio.

Die von Amazon entwickelten Smart-TVs vereinen Live-TV und alle Streaming-Inhalte auf dem Startbildschirm. Kunden können eine HD-Antenne (DVB-T2 HD), einen Kabel- (DVB-C) oder Satellitendienst (DVB-S2) anschließen oder Streaming-Apps wie Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube und mehr nutzen. Dank Alexa finden sie schnell passende Sendungen, Filme und Spiele. Um die Suche noch weiter zu vereinfachen, gibt Fire TV intelligente, personalisierte Streaming-Empfehlungen, basierend auf Sendungen, Genres und Apps, die Kund:innen gefallen.

Fire TV 2, 4 und Omni QLED: Preise und Verfügbarkeit der Amazon Smart-TVs

Die Fire TV-Omni-QLED-Serie ist in den Größen 43, 50, 55 und 65 Zoll ab 599,99 Euro erhältlich. Die Fire TV 4-Serie wird in 43, 50 und 55 Zoll ab 499,99 Euro angeboten. Und die Fire TV 2-Serie ist in 32 und 40 Zoll ab 279,99 Euro verfügbar. Alle Geräte sind dabei ab sofort auf Amazon.de vorbestellbar. Die Modelle der Fire TV 4-Serie und der 2-Serie sowie der Fire TV-Omni-QLED-Fernseher in 65 Zoll werden ab 12. April ausgeliefert, alle anderen Omni-QLED-Größen folgen am 1. Juni.

Während der heute beginnenden Einführungsphase können Kunden für einen begrenzten Zeitraum beim Kauf eines von Amazon entwickelten Smart-TVs bis zu 250 Euro sparen.

Quelle: Amazon.de

Bildquelle: df-amazon-fire-tv-fernseher: Amazon.de