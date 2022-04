Bravia X80K: Der 4K Einsteiger-Fernseher von Sony

Anzeige

Die Bravia-Geräte der X80K-Serie von Sony sollen laut Hersteller mit satten Farben und authentischen Texturen für detailgetreue, lebensechte Bilder sorgen und ein optimiertes Nutzererlebnis bieten.

Der neue Bravia 4K HDR-Fernseher X80K von Sony ist ab sofort vorbestellbar. Das Einsteigergerät wird in einer Vielzahl von Bildschirmgrößen angeboten und ist bei ausgewählten Händlern verfügbar.

Angetrieben vom 4K HDR-Prozessor X1, liefert der X80K UHD-Bilder. Bilder, die in 2K oder sogar nur in HD aufgenommen wurden, werden durch 4K X-Reality Pro mithilfe einer Datenbank für eine Auflösung von nahezu 4K optimiert. Beeindrucken möchte auch das Hörerlebnis: Der X-Balanced Speaker ist ideal auf das schlanke Design des Fernsehers abgestimmt und sorgt bei Filmen und Musik für einen klaren Sound.

Sony Bravia X80K mit Google TV ausgestattet

Der X80K ist mit Google TV ausgestattet, das mehr als 700.000 Filme, Sendungen und Live-Shows aus verschiedenen Apps und Abonnements an einem Ort zusammenführt und sortiert. Die Nutzer können anhand personalisierter Empfehlungen ganz leicht interessante Sendungen und Filme entdecken und sie einer Merkliste hinzufügen. Mit der Google-Suche lassen sich Inhalte auch vom Smartphone oder Laptop aus auf die Merkliste setzen.

Darüber hinaus führt Sony dieses Jahr eine spezielle, neue Kamera ein, die mit dem Fernseher verbunden werden kann: Die Bravia Cam2 erkennt, wo sich die Nutzer im Raum befinden und passt Bild und Ton perfekt an deren Position an. Zudem bietet die BRAVIA CAM Gestensteuerung, eine Videochat-Funktion und viele weitere unterhaltsame neue Fernseherlebnisse. Weiter erkennt die neue BRAVIA CAM von Sony, wenn sich die Nutzer nicht mehr vor dem Fernseher befinden und dimmt dann den Bildschirm, um Energie zu sparen.

Neue Kamera-Technologie

Mit der steigenden Nachfrage nach noch größeren Fernsehbildschirmen kann der Ressourcen- und Energieverbrauch steigen. Sony setzt sich jedoch für Nachhaltigkeit ein und sorgt deshalb für Effizienzgewinne, von der Entwicklung bis zum Fernseherlebnis. Im Rahmen seines globalen Umweltplans „Road to Zero“ will Sony bis 2050 die ökologischen Auswirkungen all seiner Produkte und Geschäftsaktivitäten über den gesamten Lebenszyklus hinweg auf null reduzieren und so zu einer nachhaltigen Gesellschaft beitragen.

Im Einklang mit diesen Zielen hat Sony bei seinen Fernsehern für 2022 vielfach seinen unternehmensintern entwickelten Recycling-Kunststoff Sorplas verwendet. Dank diesem konnte Sony den Anteil an recyceltem Material ohne Abstriche beim Design und der Langlebigkeit erhöhen und den Gesamtverbrauch an neuem Kunststoff um bis zu 60 Prozent senken.

Merkmale des Sony Bravia 4K HDR-Fernsehers X80K (75,65,55,50 und 43 Zoll):

Der Sony Bravia X80K im Lifestyle-Ambiente.

Der 4K HDR-Prozessor X1 mit objektbasierter HDR-Remaster-Technologie sorgt für mehr Tiefe, realistische Texturen und natürliche Farben.

mit objektbasierter HDR-Remaster-Technologie sorgt für mehr Tiefe, realistische Texturen und natürliche Farben. Die Bildverarbeitungstechnologie 4K X-Reality PRO optimiert jedes Pixel und gewährleistet dadurch außergewöhnlich klare Bilder. Dank hochentwickelter Rauschunterdrückung und einer speziellen Musterdatenbank ist jede Szene voll naturgetreuer Details.

optimiert jedes Pixel und gewährleistet dadurch außergewöhnlich klare Bilder. Dank hochentwickelter Rauschunterdrückung und einer speziellen Musterdatenbank ist jede Szene voll naturgetreuer Details. Triluminos Pro bereichert das Seherlebnis mit einer breiteren Farbpalette und natürlicheren Schattierungen und Farbtönen.

bereichert das Seherlebnis mit einer breiteren Farbpalette und natürlicheren Schattierungen und Farbtönen. X-Balanced Speaker sorgen für einen kraftvollen, mitreißenden Sound.

sorgen für einen kraftvollen, mitreißenden Sound. Mit der Bravia Cam kompatibel; Ambient Optimization .

. Schneller Zugriff auf eine Vielzahl von Inhalten und Diensten mit Google TV .

. Die Standard-Fernbedienung hat ein einfaches, benutzerfreundliches Design und lässt sich mühelos reinigen.

hat ein einfaches, benutzerfreundliches Design und lässt sich mühelos reinigen. Die bündige Oberfläche maximiert den Bildschirm und minimiert den Rahmen, sodass sich die Benutzer auf das Wesentliche konzentrieren können – das Bild.

maximiert den Bildschirm und minimiert den Rahmen, sodass sich die Benutzer auf das Wesentliche konzentrieren können – das Bild. Der 2-fach-Standfuß bietet zwei Aufstellungsoptionen: Die Standardeinstellung minimiert Ablenkungen, während sich die schmale Einstellung7 für kleinere Flächen eignet.

Quelle: Sony

