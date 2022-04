Die UHD-Highlights mit HD+ im April

Anzeige

HD+ hat am Freitag seine Programm-Highlights angekündigt, die im April in bester UHD-Qualität zu sehen sein werden.

Einen prominenten Teil in den HD+ Highlights nimmt der Fußball ein. Das Viertelfinale der Europa League steht an und Bundesligist Eintracht Frankfurt empfängt den FC Barcelona im heimischen Stadion. Die Hessen strotzen vor Energie und Ehrgeiz, so der Anbieter. Ihr Ziel: Den Sprung ins Halbfinale schaffen! Bei RTL kann man das Fußball-Spektakel in UHD und HDR verfolgen.

Eintracht Frankfurt – FC Barcelona

Do., 07. April ab 20.15 Uhr, live

FC Barcelona – Eintracht Frankfurt

Do., 14. April ab 20.15 Uhr, live

Halbfinale, live

Do., 18. April ab 20:15 Uhr, live

Bei RTL UHD in HDR

In der Unterhaltungssparte verweist HD+ derweil auf die UHD- und HDR-Ausstrahlung von „Let’s Dance“ am Freitag um 20.15 Uhr, ebenfalls live bei RTL. Direkt im Anschluss lädt Frauke Ludowig dann in bester Bildqualität zum „Exclusiv Spezial“, in dem sie hinter die Kulissen der beliebten Tanzsendung blickt.

Doku-Highlights und Daily Soaps in UHD

Am 30. April steht laut HD+ außerdem mit „Die Geheimnisse unseres Sonnensystems“ ein Doku-Highlight in UHD in den Startlöchern. Ab 21.55 Uhr gibt es die ersten beiden Folgen bei Kabel Eins Doku UHD und auf ProSiebenSat.1 UHD zu sehen.

Im Bereich der werktäglichen Unterhaltung in UHD verweist HD+ schließlich auf „Unter uns“ (montags bis freitags um 17.30 Uhr bei RTL UHD in HDR), „Alles was zählt“ (montags bis freitags um 19.05 Uhr bei RTL UHD in HDR) sowie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (montags bis freitags um 19.40 Uhr bei RTL UHD in HDR).

Weitere Informationen zum Senderangebot und Empfang über HD+ gibt es auf der Website. Vergangenen Monat hat HD+ zudem sein IPTV-Angebot erweitert (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).

Text: HD+/ Redaktion: JN