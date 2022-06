DAZN-Upgrade auf Full-HD

Anzeige

Sportstreamingdienst DAZN wertet die Bild-Qualität bei den Übertragungen der Bundesliga und Champions League sukzessive auf Full-HD auf. Darüber hinaus gibt es weitere spannende Neuerungen.

Anzeige

Nicht nur vor der Kamera bietet DAZN die beste Qualität, auch auf den Bildschirmen können sich Fans auf ein verbessertes Seherlebnis freuen: Ab der kommenden Saison wird DAZN Spiele der Bundesliga und der Champions League schrittweise auf Full-HD-Qualität (1080p) aufwerten. Darüber hinaus wird DAZN in der UEFA Champions League immer eine deutsche Konferenz zusätzlich zur klassischen Konferenz anbieten, sofern mindestens zwei deutsche Teams parallel auf DAZN übertragen werden.

DAZN plant schrittweises Upgrade auf Full-HD bei Bundesliga-Spielen und Partien der Champions League

Die Sport-Plattform wird ab der kommenden Saison alle Spiele der Bundesliga sowie die spannendsten Partien aus der UEFA Champions League direkt aus dem Stadion produzieren, sodass Fans vor den Bildschirmen alle Ereignisse und Emotionen hautnah miterleben können. Über die gesamte Saison heißt es: „Das Stadion ist unser Studio“. Vor Ort gibt es wie gewohnt die geballte Expertise und der volle Fokus liegt auf dem Spiel und die Analysen. Dafür hat sich DAZN in dieser Saison mit Michael Ballack prominent verstärkt. Der ehemalige Kapitän der Nationalmannschaft wird das DAZN-Team um Moderator Alex Schlüter, Moderatorin Laura Wontorra, die Experten Sandro Wagner und Sebastian Kneißl und Kommentator Jan Platte hervorragend ergänzen.

„Unser Studio ist das Stadion“

Zum Bundesligaauftakt zu einem echten Kracher zwischen Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt und dem Rekordmeister FC Bayern München. DAZN überträgt am 5. August live. Insgesamt erwartet Fußball-Fans durch die Weltmeisterschaft in Katar im Dezember eine bis dato nie dagewesene Anzahl an Live-Spielen der Champions League und der Bundesliga auf DAZN – vermehrt dann auch endlich in Full-HD.

Erst kürzlich hatte sich der Sportstreamingdienst auch Highlight-Rechte am DFB-Pokal gesichert der bereits eine Woche vor der Bundesliga startet. Hier geht es zum dazugehörigen DIGITAL FERNSEHEN-Artikel.

Quelle: DAZN