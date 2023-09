M-net TVplus: IPTV-Angebot bekommt neues Feature

Anzeige

Mit der neuen Self-Service-Funktion von TVplus will M-net den IPTV-Genuss flexibler und komfortabler machen.

M-net-Kunden haben ab sofort die Möglichkeit, Extras für das IPTV-Angebot TVplus per Self-Service direkt über ihre Set-Top-Box zu buchen und zu verwalten. Ergänzungen zum Basispaket sind etwa ein erweiterter Cloud-Speicher für TV-Aufzeichnungen, verschiedene Genre-Pakete mit zusätzlichen Pay-TV-Sendern sowie Pakete für fremdsprachige Sender in aktuell vier Sprachen.

TVplus Self-Service: So geht’s

Mit der neuen Self-Service-Funktion lassen sich individuelle Ergänzungen zum Basispaket vornehmen. Kunden mit einer TVplus-Box können direkt über die Benutzeroberfläche, genauer gesagt über den neuen Reiter „Extras“, zusätzliche Optionen buchen. Den Bestellvorgang steuern sie komplett über die Bluetooth-Fernbedienung. Abgeschlossen wird der Auftrag mittels doppelter TVplus-PIN-Bestätigung. Auch die fristgerechte Abbestellung der Extras ist über die TVplus-Box möglich.

Bild: M-net

Die TVplus-Extras im Überblick

Im Basispaket von TVplus ist bereits ein Speicherplatz von 50 Stunden enthalten, um Aufnahmen in der M-net Cloud zu archivieren und jederzeit anzusehen. Als Extra – buchbar nun per Self-Service – lässt sich der Cloud-Speicher auf 100, 200 oder 300 Stunden erweitern. Die weiteren Buchungsmöglichkeiten betreffen zusätzliche Senderpakete. So können Kunden nun selbstständig die vier Genre-Pakete Dokumentation, Film und Serie, Kinder sowie Sport zubuchen, die jeweils eine Auswahl entsprechender Pay-TV-Sender umfassen. Auch Pakete mit fremdsprachigen Sendern können auf diese Weise gebucht werden. Erhältlich sind die Sprach-Pakete Italienisch, Kroatisch, Spanisch und Türkisch.

Ebenfalls neu über die Benutzeroberfläche der TVplus-Box erreichbar ist die Funktion „Benachrichtigungen“. Kunden erhalten darüber nicht nur ihre Buchungsbestätigungen, sondern können auch ihre Buchungshistorie einsehen. Zudem werden über diese Funktion Push-Nachrichten versendet, die beispielsweise über weitere TVplus-Features, aktuelle Rabatt-Aktionen oder neue Angebote informieren.

