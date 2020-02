Panasonic präsentiert neue TV- und Audio-Produktreihen

Panasonic stellt Produktneuheiten aus dem TV- und Audio-Segment für das Jahr 2020 vor – vom TV Line-up mit Filmmaker-Mode bis zum All-in-one Micro HiFi System.

Neues Jahr, neue Produkte: Die Produktneuheiten des Elektronikkonzerns umfassen das neue TV Line-up mit Filmmaker-Mode und Dolby Vision IQ, die ersten True Wireless Kopfhörer von Panasonic, zwei Soundbars für Heimkinosound, Bluetooth Kopfhörer mit speziellen Bass-Reaktoren, ein All-in-one Micro HiFi System sowie eine kompakte Version des TMAX aus der Partylautsprecherserie.

Panasonic OLED-TV- und 4K-UHD-LCD-Serien

Mit HZW2004 und HZW1004 präsentiert Panasonic zwei neue OLED-TV-Serien, die in enger Zusammenarbeit mit führenden Hollywood-Produzenten optimiert wurden und Bilder zu Hause exakt so zeigen sollen, wie es sich die Filmemacher schon beim Dreh gedacht haben. Die OLED-TVs sind die ersten Modelle im Markt, die sowohl Dolby Vision IQ als auch den Filmmaker-Mode mit Intelligent Sensing unterstützen – was unabhängig von der Umgebungshelligkeit HDR-Bilder gewährleisten soll.

Panasonic True Wireless RZ-S500W und RZ-S300W

Der RZ-S500W ist in Dusty White oder Deep Black erhältlich und bietet eine aktive Geräuschunterdrückung. Der RZ-S300W ist mit seinen 17 mm Durchmesser sehr kompakt. Beide neuen Panasonic True Wireless-Kopfhörer sollen über eine sehr stabile Bluetooth-Verbindung und eine einwandfreie Freisprechfunktion mit optimaler Sprachverständlichkeit verfügen.

Panasonic Bluetooth-Kopfhörer für Bass-Liebhaber

Die drei neuen Bluetooth-Kopfhörer RB-M700B, RB-M500B und RB-M300B sollen hervorragenden Klang mit dynamischen Bässen bieten, die man hören und dank Vibrationen auch spüren kann (RB-M700B, RB-M500B). Für noch intensivere Musik unterdrückt der RB-M700B darüber hinaus mit seinem Noise Cancelling-System alle störende Außengeräusche.

Panasonic Micro HiFi System SC-DM504

Das Micro HiFi System SC-DM504 in einem All-in-One-Design ist flexibel als DAB+/UKW-Radio, Streaming-Lautsprecher und Soundverstärker für den Fernseher einsetzbar.

Mobiler Panasonic Partylautsprecher TMAX5

Ab Sommer ergänzt das Unternehmen seine im Vorjahr gestartete TMAX Serie um den Partylautsprecher TMAX5. Per Bluetooth gestreamte Musik soll er mit 150 Watt (RMS) Ausgangsleistung in druckvolle Bässe und klaren Sound umsetzen, sowohl an der Steckdose als auch im Powerbankbetrieb. Außerdem soll Smartphones durch Wireless Charging (Qi) nicht die Energie ausgehen. Durch einen integrierten Griff kann der TMAX5 handlich transportiert werden.

Panasonic 2.1 Soundbars SC-HTB600 und SC-HTB400

Ab Sommer ergänzt Panasonic sein Soundbar-Portfolio um die Modelle SC-HTB600 und SC-HTB400. Das 2.1 System HTB600 mit Dolby Atmos und DTS:X und einer 360 Watt (RMS) Ausgangsleistung soll das Kino in die Wohnzimmer holen. Wer seinem TV-Sound dezent mehr Dynamik verleihen möchte, liegt beim All-in-One-System HTB400 mit 160 Watt (RMS) Ausgangsleistung richtig, ein Subwoofer ist bereits integriert. Wenn nicht als Heimkino genutzt, lässt sich über Bluetooth Musik streamen.