Panasonic UHD Fernseher 6 Monate gratis mit HD Plus

Der TV-Hersteller spendiert sechs Monate HD Plus – ohne Registrierung – beim TV-Kauf ab einer bestimmten Güteklasse.

Für den Kauf eines Panasonic 4K UHD Fernsehers ab der GXW804-Serie gibt das HD Plus Sender-Paket mit allen Komfort-Funktionen sechs Monate kostenlos hinzu – ohne Registrierung und ohne zusätzliche Empfangsgeräte. Ermöglicht wird dies durch die 2019 mit einem HbbTV-Award ausgezeichnete HD Plus HbbTV Operator App.

In dem Senderpaket enthalten sind 64 private und freie HD-Kanäle und drei Ultra HD-Programme sowie den Event-Sender RTL UHD. Zu den Komfort-Funktionen gehören Neustart, Mediatheken und der TV-Guide. Im Anschluss an die Gratis-Testphase fallen die üblichen Kosten an.

HD Plus kann dann als monatlich kündbares Abo oder als Jahrespaket, das automatisch nach 12 Monaten endet, verlängert werden.